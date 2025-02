A família da vítima do acidente de avião da DC apresenta reivindicações contra a FAA, o exército

A família de um passageiro a bordo do avião em uma colisão mortal no ar perto do Aeroporto Nacional de Reagan, em 29 de janeiro, tomou medidas na terça -feira para iniciar uma demanda por negligência por US $ 250 milhões contra a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Exército.

No mês passado, o vôo 532 da American Airlines a caminho de Washington, DC, de Wichita, Kan. Ele colidiu com o voo de treinamento de um Blackhawk do exército, o que fez com que os dois aviões mergulhassem no Freígido Potomac.

O acidente matou 67 pessoas, incluindo todos os passageiros e tripulantes no avião comercial e três membros do serviço no helicóptero militar. Entre os do avião estava Casey Crafon, especialista em aviação cuja família tomou ações legais preliminares na terça -feira.

Seus parentes contrataram os escritórios da Lei de Clifford, um escritório de advocacia com sede em Chicago, para apresentar um formulário 95, usado para iniciar uma ação contra o governo federal sob os Estados Unidos sob a lei de reivindicações Federal Cakes (FTCA).

O governo agora tem seis meses para responder a reclamações antes que a família possa entrar com uma ação judicial.

Nos comentários registrados na terça -feira, o advogado Bob Clifford alegou um potencial de “negligência intencional” pelas agências que supervisionam o meio ambiente em torno de Reagan National, juntamente com o Exército dos Estados Unidos.

“Dada a natureza do que sabemos sobre esse confronto, não há absolutamente nenhuma razão para não fazer esse relógio funcionar, porque, de fato, é muito útil correr, dada a linha do tempo que o Conselho Nacional de Segurança de Transporte (NTSB) prometeu Famílias sobre a emissão de um relatório preliminar de sua investigação ”, disse Clifford.

Ele disse que o escritório de advocacia também enviou cartas de preservação de evidências para as companhias aéreas envolvidas: American Airlines e American Eagle, PSA e “possivelmente” aviões sikorsky.

A FAA se recusou a comentar sobre “possíveis questões de litigação”. O Exército não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da colina.

Crafon estudou gerenciamento de aviação na Universidade da Universidade de Bob Jones e retornou de Wichita, Kansas, em uma viagem de negócios que trabalha como gerente de suporte técnico da Guardian Jet, uma empresa de consultoria de aviação.

