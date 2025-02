A família Lowry agora enfrentou dificuldades em garantir lugares escolares para seus filhos com necessidades adicionais

Aaron e Rachel Lowry, pais em Lucy (5) e Amelia (10), das lápides, mais cedo para encontrar o local da escola para sua filha Amelia, antes de garantirem um lugar na classe de autismo na escola em Dublin.

A família teve pedidos de Lucy para aulas especiais em 17 escolas até agora rejeitadas, com mais oito processados ​​e mais dois aplicativos que precisam ser enviados.

Lowry disse: “Esta não é apenas uma batalha pessoal para nossa família – é uma batalha que garante que todas as crianças tenham acesso ao direito básico: o direito à educação”.

A Família Fingle está atualmente lutando para encontrar um local de escola alternativo para Lucy, que deve começar a escola em setembro.

Lowry disse: “Existem três escolas e cinco carros de autismo a 300 metros da casa, mas não podemos atrair sua filha em nenhum deles.

Apesar das expectativas de que o governo da irmã “garantisse o lugar de Lucy ao lado de sua irmã, a mudança na política de matrículas escolares resultou que o local foi rejeitado.

Lowry, assistente de necessidade especial, ele viu em primeira mão as crianças com necessidades adicionais liberadas continuamente. “Então, tentamos tanto para Amelia, e esperávamos ser capazes de finalmente mudar as coisas. Mas a jornada de Lucy através de três ambientes educacionais diferentes em apenas cinco curtos anos prova que nada melhorou”.

Ela acrescentou: “As crianças precisam de estabilidade e segurança, mas na Irlanda, essa estabilidade é negada, estamos fazendo tudo o que podemos apoiar as crianças, mas de todas as formas enfrentando as barreiras, elas negam nosso apoio e recursos essenciais”.

O apoio crítico também estava atrasado para Amelia e Lucy, diz a família. O relatório de avaliação de Lucy (AON) foi emitido em setembro de 2022. Ano após a família ter sido forçada a reduzir a terapia privada da fala e da linguagem para Amelia. Eles financiaram sozinhos como a rede de deficientes infantis da HSE não pode entregar o que Lucy precisa.

Lucy agora precisará da AON atualizada, com um pequeno sinal quando será concluído. A família diz que os forçaram a procedimentos legais.

Após a rejeição de Lucy pela Amelia School, e o conhecimento da família que a política do recebimento da escola mudou para o ensino médio, eles pensam no desafio legal contra a escola.

Comentando o caso, Dublin North West é igual ao co-fundador da educação e das pessoas antes do lucro para Ballymun-Fingles, Conor Reddy, “na semana passada, quatro famílias em Dublin Severosa West estavam sobre mim, em conexão comigo, ele não iria Seja capaz de garantir espaços escolares para seus filhos em setembro. “

“Foi no verão do ano passado antes que eu tivesse esse escopo de casos que vieram a mim. É muito claro que, apesar das obrigações e promessas orçamentárias durante a campanha eleitoral geral, nada mudou”.

“Crianças com necessidades educacionais adicionais são deixadas para trás, sem um sinal de mudança no horizonte. Escalamos nossa luta na educação nas próximas semanas e grupos de outras áreas para enfatizar as falhas do governo em educação, saúde e serviço de provisão”.

O Departamento de Educação é contatado para comentar.