A fé é realizada pelo medo da morte no maior festival religioso do mundo

Mais de 500 milhões de pessoas estão cansadas do festival Maha Kumbh de 45 dias em Moyagraj, norte da Índia, mesmo quando dois incidentes estavam matando dezenas

Krishna Saini sentou -se em seu carro por 28 horas, dirigindo 618 milhas de sua casa no Rajastão, na Índia Ocidental, para chegar às costas de Sanga – o lugar sagrado onde os rios Saraswathi de Ganges, Yamuna e Mitki estavam considerando santo de acordo com os hindus. Seus sete membros da família alternaram para mantê -lo acordado durante a jornada.

Quando eles chegaram à citação do Maha Kumbh Mela Maha, um grande festival realizado em Moyagraj, no N, poderia ver.

“Esta não é apenas mais uma reunião religiosa. As estrelas estão alinhadas dessa maneira uma vez em 144. Tivemos que vir”. Disse Saina, seus olhos fixos no caminho que leva à costa do rio. “Sim, sabemos sobre o Stampedo. Também ouvimos falar da qualidade da água. Mas isso é sobre nossa fé”.

Mais de 500 milhões de pessoas chegaram com o festival de 45 dias deste ano, que começou em 13 de janeiro e continuará até a próxima semana, fazendo a maior reunião religiosa de Maha Kumbh. As pessoas estão buscando o evento mesmo agora – apesar dos dois incidentes de carimbos que levaram dezenas de vida e relatórios que revelam o nível de bactérias fecais na água do rio excedendo as fronteiras permitidas.

Águas sagradas

A cidade da tenda temporária, organizada em 4000 hectares, transformou a paisagem de Moyagraj. As fileiras de tendas brancas se estendem ao horizonte, conectado por estradas temporárias marcadas com bandeiras coloridas. Os alto -falantes emitem anúncios perdidos e fundados em vários idiomas, e suas mensagens são misturadas com canto de templos próximos.

Na área principal do banho, os voluntários lideram fluxos de pessoas. As famílias andam linhas, muitas conectadas como o grupo de Saini. Outros dão as mãos ou prendem as pontas da Saria para permanecer conectadas. A água do rio parece marrom, mas bateu nas palmas das mãos das palmas das mãos, respeitando -a sobre a cabeça.

“A qualidade da água não importa. Isso é água benta”. disse Malta Devi, que, com três filhas, viajou do estado vizinho de Bihar. Ela apontou ao ponto da boca em que os rios se encontram. “Veja como eles estão sendo misturados. Isso só acontece aqui. Como podemos perder uma bênção?”

Stampo 29 de janeiro deixou cicatrizes profundas. Aconteceu na noite durante a celebração de Mauni Amavasya (Lua Young), quando uma enorme multidão se reuniu em Sangama. O vice -inspetor de polícia geral do festival Kumbh Maha disse à mídia que o incidente aconteceu por causa da pressão da multidão, que “Ele rompeu as barricadas e pulou para o outro lado, derrubando aqueles que estavam esperando lá”.

Shashank, morador de Belgavia em Karnataki, perdeu dois amigos da família e seu irmão na tragédia. Falando ao telefone, sua voz carregava o peso da culpa. “Eu os convenci a vir. Eles não tinham certeza, mas insisti que era uma oportunidade uma vez na minha vida.”

Parou antes que ele continuasse, “O governo não nos forçou a vir. Chegamos porque queríamos. Sim, houve um atraso na libertação do corpo, mas olhe para essas multidões. Como alguém pode aperfeiçoar esses números?”

O governo organizou 15.000 funcionários de segurança por meio de bases de festivais. Os guardas equipados com câmeras examinam as multidões. Os funcionários seguem a densidade da multidão, concentrando os pontos fortes em áreas mostrando sinais de congestionamento.

Em campos médicos, os médicos tratam centenas de pacientes diariamente. “A maioria dos casos inclui exaustão e desidratação”, disse que o chefe da instituição médica central local forneceu anonimato. “Aconselhamos as pessoas sobre a segurança da água, mas muitos acreditam que a água do rio tem propriedades curativas. Só podemos liderar, não implementar. “

As horas da manhã trazem a maior multidão. Quando o sol nasce sobre o Sangama, milhares entram na água ao mesmo tempo. A equipe de segurança do megafone mantém a ordem, suas vozes competem com orações e sinos de templo.

“Fica em ordem. Mova -se lentamente. Segure as cordas”. Eles estão constantemente ligando. Os barcos que carregam as equipes de resgate patrulham águas mais profundas, e suas equipes examinam sinais de problemas, além disso, pedem os ecos perdidos e encontrados em solo de Mela.

Perto da entrada principal, a família Gujarata esperou sua vez. A avó mais velha estava sentada no colo de sua filha – -nela, as mãos dobradas em oração. “Lemos sobre carimbados no jornal”, “ disse seu filho, Rajesh Patel. “Mas ele insistiu na chegada. Ele diz que pode não viver para ver o próximo Kumbh. Como poderíamos recusar?”

Gerações de tradição

Ainda assim, as linhas de Bhakta permanecem ininterruptas. Eles vêm de todos os países, falando idiomas diferentes, mas unidos para fins. Muitos carregam recipientes para levar a água para casa. “Não se trata de lógica aqui,” disse Ramesh Yadav, um professor do mesmo estado. “É nisso que acreditamos. A ciência mede o que pode ver. A fé vê o que não pode ser medido”.

Os caminhos que levam a Prayagraj contam suas histórias. As rodovias carregam veículos sem fim – ônibus cheios de peregrinos, carros com famílias, tratores que puxam uma cadeira de rodas cheia de moradores. Muitos andam nas últimas milhas, e suas coisas se fundiram em suas cabeças.

Dentro da cidade da tenda, o governo atua na prevenção de outra tragédia. Segurança adicional é organizada no chão para garantir que as pessoas andem linhas, reduzindo o tempo de resposta. A equipe de segurança direciona as pessoas por meio de corredores mais amplos, aprendendo com January Stamped, que tirou 37 vidas. Em fevereiro, outra debandada, desta vez na estação de trem principal de Nova Délhi, resultou em morte pelo menos 18 pessoas, incluindo mulheres e crianças. O incidente aconteceu quando milhares de peregrinos se reuniram para embarcar nos trens indo para o Macha de Kumbh.

“Aumentamos o número de pontos de entrada e saída”, disse o supervisor da polícia sênior de Rajesh Dwavedi “Cada seção agora tem equipes de emergência. Mas as pessoas também precisam cooperar. A segurança é uma responsabilidade comum, ” Ele disse

Festival Grounds House Camps separados para vários comandos religiosos. Sadhus Occupy determinou as áreas, sua presença atrai a multidão de seguidores. O principal cronograma de banho segue cálculos astronômicos precisos, com certos dias marcados como particularmente favoráveis.

Para muitos peregrinos, a viagem é uma geração de tradição. “Meu avô veio aqui em seu tempo,” disse Lakshmi Prasad, que viajou do oeste de Bengala. “Ele nos contou histórias sobre Kumbh para seus últimos dias. Agora eu trago meus netos. Isso nos conecta com o tempo”.

Aprender e adaptar -se a

A administração enfrenta desafios diários. Os serviços de emergência permanecem em alta prontidão. A ambulância estacionada em intervalos transporta pacientes para hospitais próximos. Uma sala de controle da polícia supervisiona o movimento da multidão ao longo do dia, coordenando respostas para qualquer sinais de problema.

“Não podemos impedir que as pessoas venham,” disse Mela Adhikari (oficial administrativo sênior Mela -e) Vijay Kiran Anand. “Essa reunião acontece pela fé, não pela força. Nosso papel é garantir que isso aconteça com segurança. Aprendemos e nos adaptamos todos os dias”.

À medida que a noite se aproxima, as multidões são um pouco magras. O sol se põe sobre a cidade da tenda, pintando as estruturas de lona branca da laranja. Os palestrantes lembram pessoas de medidas de segurança. Trabalhadores sanitários limpam pista, preparando -se para outro dia.

Krishna Saina e sua família saíram do mergulho sagrado, e seus rostos brilhavam de prazer. O fio que os conectou serviu ao seu propósito. “Viemos com fé e tomamos precauções”. Ele disse, ajudando sua mãe a secar o cabelo. “Deveria ser assim. A fé mostra o caminho, mas temos que andar com cuidado.”

Maha Kumbh continua, atraindo vários peregrinos todos os dias. Eles vêm, apesar de conhecer os riscos, carregando sua fé por medo. Nas palavras de um peregrino Maharaštra, “Algumas oportunidades vêm uma vez em muitos conselhos da vida. Você acredita neles e os leva ou se arrepende para sempre”.