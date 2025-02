A FEMA coleta fundos habitacionais migrantes, traçando batalha com oficiais de Nova York

A FEMA coleta fundos habitacionais migrantes, traçando batalha com oficiais de Nova...

A Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) recuperou US $ 80 milhões que deram à cidade de Nova York para abrigar migrantes, enquanto o governo Trump procura tomar medidas energéticas contra o programa.

As autoridades da cidade, que disseram ter descoberto a revogação na quarta -feira, ameaçam ações legais à medida que a FEMA levanta preocupações de que os subsídios possivelmente financiem “atividades ilegais”.

“Recuperei o pagamento integral que os ativistas do Estado Deep FEMA deram unilateralmente aos hotéis migrantes de Nova York”, Secretário de Segurança Nacional Kristi Noem escreveu em x.

“A FEMA estava financiando o Roosevelt Hotel que serve de base para operações de trem em Aragua e foi usado para abrigar o assassino de Laken Riley. Marque minhas palavras: não haverá um único centavo dedicado aos interesses e segurança do povo dos EUA ”, continuou Noem.

O novo governo, incluindo o departamento eficiente do governo de Elon Musk (Doge), procurou implementar vários congelamentos em fundos federais. Musk apontou os subsídios à habitação de migrantes em particular, escrevendo em X que “violou a lei e está em insubordinação bruta à ordem executiva do presidente”.

Os planos da administração de congelar fundos federais rapidamente atraíram desafios legais. Um juiz bloqueou uma pausa geral e depois disse que o governo Trump não cumpriu a ordem do tribunal.

Mas essas decisões ainda permitem que as agências limitem o acesso ao financiamento com base na autoridade dos estatutos aplicáveis. Com essa exceção, o governo argumentou que pode interromper os subsídios da moradia migrante da FEMA.

“A partir de hoje, o departamento prendeu fundos para o programa de refúgio e serviços com base em preocupações significativas de que o financiamento vai para entidades envolvidas ou facilitando atividades ilegais”, escreveu Cameron Hamilton, que está executando as tarefas do administrador da FEMA em um Declaração juramentada.

O governo foi tão longe para pedir ao juiz na terça -feira que esclareça que o fundo do fundo seria permitido sob sua ordem, mas, dado o motivo do governo, o juiz disse que “ele não vê a necessidade”.

Mas o controlador da cidade de Nova York, Brad Lander, em comunicado na quarta -feira, disse que a revogação de US $ 80 milhões foi “executada ilegalmente” porque o Congresso já foi designado para os fundos.

Lander atacou o prefeito da cidade de Nova York, Eric Adams (D), para dar as boas -vindas a Trump. Um dia antes, o Departamento de Justiça de Trump ordenou que os promotores retirassem as posições criminais de Adams.

“A cidade de Nova York não pode levar isso mentindo”, disse Lander. “Peço ao prefeito que realize imediatamente ações legais para garantir que dezenas de milhões de dólares roubados por Trump e Doge sejam legitimamente devolvidos. Se, em vez disso, o prefeito Adams continua a ser o peão do presidente Trump, meu escritório solicitará que trabalhe em associação com o Departamento de Direito da Cidade de Nova York para seguir ações legais agressivas.

Adams, que se comprometeu a trabalhar com Trump para resolver a imigração e outros problemas que afetam a cidade de Nova York, disseram apoio para recuperar os fundos.

“Enquanto realizamos uma investigação interna sobre como isso aconteceu, nosso escritório já se comprometeu com a Casa Branca para recuperar esses fundos e solicitamos uma reunião de emergência com a FEMA para tentar resolver o assunto o mais rápido possível. O advogado da corporação já está explorando várias opções de litígios ”, escreveu Adams em X.

