A figura de Hendrawan Ostevan, primeira estrela-general do TNI, cujo corpo foi encontrado flutuando em Marunda

Jacarta – O Brigadeiro-General do TNI (aposentado) Hendrawan Ostevan (HO) foi encontrado morto e flutuando nas águas do Porto de Marunda, Cilincing, Norte de Jacarta.

O corpo de um general do TNI de 1 estrela foi descoberto pela primeira vez por um pescador na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, por volta das 15h00.

A informação foi confirmada pelo Chefe de Relações Públicas da Polícia Metro Jaya, Comissário de Polícia Ade Ary Syam Indradi. Revelou que junto aos corpos foram encontrados sinais de membros da Agência de Inteligência do Estado (BIN) e do TNI.

“A vítima é Hendrawan Ostevan, é verdade que é um reformado do TNI com a patente de Brigadeiro-General (reformado)”, disse o Comissário Ade Ary, terça-feira, 14 de janeiro de 2025.

 Ilustração de um cadáver flutuante

A figura do Brigadeiro General (aposentado) Hendrawan Ostevan

Relatado por várias fontes na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, Hendrawan Ostevan é aluno da Academia Militar de 1972 (Akmil).

Hendrawan Ostevan é o irmão mais velho de dois presidentes indonésios, Susilo Bambang Yudhoyono (Akmil 1973) e Prabowo Subianto (Akmil 1974).

Quando foi encontrado flutuando nas águas do porto de Marunda, Hendrawan Ostevan tinha 75 anos.

Enquanto ativo nas forças armadas, Hendrawan Ostevan serviu na Agência de Inteligência do Estado (BIN). Isso pode ser visto no KTA 2015 que foi encontrado em seu corpo. Ele ocupa a classificação final de Supervisor Sênior com o título de Equipe Adjunta de Especialistas.

Em 1976, enquanto ainda ocupava o posto de Primeiro Tenente (Lettu) no Corpo de Engenheiros (CZI), o falecido era comandante do pelotão de Yonzipur 2/SG (Samara Grawira) com Yonif 145/BS realizando Seroja em Timor Leste. .