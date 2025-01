A figura de Omara Esteghlal, a nova amante de Prilly Latuconsina, 3 anos mais nova, certa vez filmaram um filme juntos

Jacarta – O mundo do entretenimento indonésio ficou mais uma vez chocado com as boas notícias de artistas multi-talentosos. Prilly Latuconsina. Depois de manter sua vida pessoal em segredo por muito tempo, Prilly finalmente apresentou seu novo amante. Guarda-roupa Esteghlal.

Então, quem é Omara Esteghlal? Resumido pela VIVA na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, segue a figura de Omara Esteghlal, a nova amante de Prilly Latuconsina, três anos mais nova.

 Omara Esteghlal e Prilly Latuconsina

Perfil de Omar Esteghlal

Omara Esteghlal ou cujo nome completo é Omara Naidra Esteghlal nasceu em 10 de agosto de 1999. Ele é um ator indonésio que aparece frequentemente em vários filmes indonésios. Seu nome disparou desde que ele interpretou o personagem Piyan no filme Dilan, de 1990.

Falando em educação, Omara estudou nos Estados Unidos. Ele frequentou o United World College. Quando estava no 1º e 2º ano do ensino médio, recebeu uma bolsa de estudos. Graças a isso, formou-se em duas especialidades ao mesmo tempo, Filosofia e Psicologia, na St.

Em sua trajetória no mundo do entretenimento, Omara começou a trabalhar no mundo do cinema em 2011 com o título 5 Águilas. Além disso, também interpretou personagens de filmes que fizeram sucesso na época, nomeadamente Dilan 1990 e Dilan 1991. Continuando a trabalhar no mundo do cinema até hoje, o seu nome ainda está na ribalta do público indonésio.

Em termos de conquistas, o jovem de 25 anos costuma receber indicações. Como Bandung Film Festival 2020: indicado para melhor ator masculino em filmes para televisão por “Ruangguru the Movie: Reaching Dreams in the Clouds”. Além disso, Festival de Cinema da Indonésia 2023: Indicação de Melhor Ator Coadjuvante Masculino por “Budi Pekerti”.

Mais recentemente, ele recebeu indicações no Tempo Film Festival 2023: Nomeação para Melhor Ator Coadjuvante por Budi Pekerti e no Bandung Film Festival 2024: Nomeação para Ator Principal Masculino Louvável em Série de Televisão por Chasing Maghrib.

Quanto ao romance, Omara Esteghlal mantém atualmente um relacionamento com Prilly Latuconsina, o que vem chamando a atenção do público. Prilly Latuconsina revelou que ela e Omara se conheceram em 2011. Omara, segundo Prilly, era amiga de Iqbal e Kiky CJR, que na verdade também eram amigos.

 Omara Esteghlal e Prilly Latuconsina

“Nos conhecemos em 2011, então ainda o conhecíamos um pouco. Ele é amigo do meu amigo Iqbal. Kiki ainda o vê com frequência. Continuar contato perdido porque ele irá para os Estados Unidos e filmará o filme Budi Pekerti juntos em 2022″, disse Prilly.

Por outro lado, Prilly também admitiu que não esperava ter um caso com Omara. Porque inicialmente os dois eram apenas amigos com quem confiar e conversar.

Como resultado, os dois se comunicaram novamente, e Omara e Prilly até trabalharam juntos e estiveram juntos com frequência, o que fortaleceu o relacionamento. Sabe-se que os dois atuaram no mesmo filme, nomeadamente Budi Pekerti. Neste filme, Prilly interpreta Tita, enquanto Omara interpreta Gora.