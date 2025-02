A figura de Pandu Sjahrir, sobrinho de Luhut e uma criança economista que se tornou um alcance alto e entre uma educação de classe

Yakarta, vivo – Pandu Patria Sjahrir Tornou -se o centro das atenções após sua presença em uma reunião estratégica relacionada ao financiamento dos três milhões de casas de casas. A reunião contou com a presença de vários ministros relacionados que ocorreram no escritório do Bank Indonésia (BI) na noite de terça -feira, 11 de fevereiro de 2025.

Segundo os relatos, Pandu ingressou na Agência de Gerenciamento de Investimentos (BPI) Daya Anagata Nusantara (e entre). O problema que se destaca da declaração do ministro das áreas de habitação e assentamento (PKP) Maruarar Sirait, que apresentou Pandu Sjahrir como representante e entre a sessão de conferência de imprensa.

“Pak pandu de e entre os e mais”, disse o ministro Ara, de acordo com um comunicado oficial na quarta -feira, 12 de fevereiro de 2025.

Vários funcionários que compareceram à reunião incluíram o ministro de Bumn Erick Thahir, o governador de BI, Perry Warjiyo e presidente da Comissão dos Representantes Xi Misbakhun. A questão de Pandu Sjahrir como superior e entre fortalece porque o ministro Ara é comemorado com Pandu no escritório e entre a reunião de BI.

No entanto, quando confirmado, relacionado à sua posição entre e entre o Pandu, ainda estava relutante em fornecer informações detalhadas. Quando ele se conheceu após a reunião em BI, ele só deu uma breve resposta.

“Ainda não, não”, disse Pandu.

Resumido pela Viva de várias fontes, juntamente com uma revisão da figura de Pandu para sua história na indústria econômica do país.

Perfil de Pandu Sjahrir

Pandu Sjahrir não é uma figura estrangeira no mundo econômico e de investimento indonésio. Ele é o filho mais velho do economista reformista Dr. Sjahrir e Nurmala Kartini Sjahrir.

O Dr. Sjahrir é uma figura conhecida por seu pensamento crítico e sua contribuição para as políticas econômicas nacionais. O filho mais velho do Dr. Sjahrir nasceu no Hospital Brigham and Women, Boston, em 17 de maio de 1979.

Pandu também tem privilégio No mundo político, porque ele escolheu o relacionamento de uma sobrinha com o ministro que coordenou os assuntos marítimos (Menko), Luhut Bins Panjaitan. Pandu casou -se com Marie Kartadjoemena em Washington DC em 28 de junho de 2008.

A educação infantil da economista é bastante elegante. Ele tomou educação sobre Phillips Academy Andover Massachusetts em 1997.

Dirija para concluir um programa de mestrado em Universidade de Chicago Em 2000. Então ele fez educação de pós -graduação em Escola de Pós -Graduação de Stanford e se formou em 2007.

Ao contrário do pai que está mais focado em acadêmicos e políticas públicas, Pandu escolhe canais comerciais e de investimento. Ele começou sua carreira como analista em Lehman Brothers em 2001.

Sua carreira passou desde que ele voltou para a Indonésia em 2010. Pandu estava alinhado como Diretor Vice -Presidente No FFB principal da energia (TOBA).

Pandu também serviu como Gerenciamento de parceiro De Capital das Índias E Parceiros fundadores Em empreendimentos AC. Outra posição ocupada por Pandu foi o presidente da Associação de Mineração de Carbono da Indonésia (APBDI) para o período 2018-2021.

Ele também atuou como comissário da Bolsa de Valores Indonésios (BEI). Nomeação de Pandu através da Assembléia Geral Anual de Acionistas (AGM) para o ano fiscal de 2019.

A posição mais recente de Pandu é o presidente do desenvolvimento financeiro digital da Câmara de Comércio e da Indústria Indonésia (Kadin). Pandu recebeu um prêmio como a Indonésia mais influente da Ásia em 2021.