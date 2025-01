A figura de Septian, um segurança assassinado pelo filho de seu patrão em uma luxuosa casa em Bogor

Bogor, AO VIVO – Um guarda de segurança ou oficial de segurança chamado Septian (37) foi encontrado morto em uma casa luxuosa na área da vila de Lawanggintung, distrito sul de Bogor, cidade de Bogor.

Septian foi assassinado pelo filho de seu empregador, Abraham Michael (26), na sexta-feira, 17 de janeiro de 2025, por volta das 04h30 WIB.

O comissário-chefe da polícia de South Bogor, Maman Firmansyah, disse que a vítima foi encontrada deitada no posto de segurança coberta de sangue. De acordo com os resultados do exame da cena do crime, a vítima sofreu abuso físico. Havia uma incisão afiada com arma em seu estômago.

A figura de Septiano

Relatado por várias fontes na segunda-feira, 20 de janeiro de 2025, Septian é residente de Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Java Ocidental, nascido em 9 de agosto de 1988.

Septian trabalhou apenas 5 meses na luxuosa casa onde seu corpo coberto de sangue foi encontrado após ser assassinado por Abraham Michael.

Septian é o primeiro de quatro filhos. No círculo familiar, o jovem de 36 anos é conhecido por ter boa personalidade e não ser aventureiro.

Durante sua vida, Septian foi a espinha dorsal da família para ganhar a vida. Ele deixou 1 esposa chamada Dewi, 1 filho e 3 filhos.

O chefe da polícia da cidade de Bogor, comissário de polícia Eko Prasetyo, disse que este incidente começou com uma discussão entre a vítima e o perpetrador na quinta-feira, 16 de janeiro de 2025.

 Ilustração de assalto com faca.

Suspeita-se que o perpetrador tenha ficado ofendido ou não o tenha aceitado porque a vítima muitas vezes denunciava o perpetrador aos seus pais porque muitas vezes ele chegava a casa tarde demais. Isso significa que os pais muitas vezes repreendem o agressor.

Após cometer o homicídio, o autor se entregou na delegacia acompanhado de sua mãe, a advogada Farida Félix.

Agora, Abraham Michael foi oficialmente nomeado suspeito. Ele está ameaçado pelo artigo 338 do Código Penal relativo ao homicídio, com pena máxima de 15 anos de prisão.

De acordo com o resultado do exame policial, o autor testou positivo para drogas após realizar exame de urina. Enquanto isso, ainda não há sinais conhecidos de transtornos mentais.

“A única coisa que está clara é que a urina foi testada e deu positivo para drogas sintéticas de tabaco”, disse o comissário-chefe da polícia da cidade de Bogor, Eko Prasetyo.