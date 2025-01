A figura do grande general do TNI Hendrawan Ostevan até os dreadlocks de Nanang cortarem seu cabelo após matar Sandy Permana

Jacarta – A figura do Brigadeiro General (reformado) do TNI Hendrawan Ostevan (HO), que foi encontrado sem vida flutuando nas águas do porto de Marunda, está no centro das atenções dos leitores do canal VIVA News, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Os artigos relacionados a este também se tornaram os mais populares.

O segundo artigo mais popular é um artigo relacionado aos fatos que cercam a descoberta do corpo de Hendrawan Ostevan. Em seguida, o terceiro artigo mais popular analisa as razões pelas quais a Geração Z tem dificuldade em economizar.

Além disso, o quarto artigo mais popular é que Serdu Hendri, o suspeito do tiroteio contra Serma Randi, membro do Subdenpom de Preparação de Belitung, conseguiu escapar. Em seguida, a quinta mais popular foi a notícia sobre a ação de Nanang Gimbal de cortar deliberadamente o cabelo após matar Sandy Permana.

1. A figura de Hendrawan Ostevan, primeira estrela-general do TNI, cujo corpo foi encontrado flutuando em Marunda.

 A figura do Brigadeiro General do TNI (aposentado) Hendrawan Ostevan

O Brigadeiro-General do TNI (aposentado) Hendrawan Ostevan (HO) foi encontrado morto e flutuando nas águas do Porto de Marunda, Cilincing, Norte de Jacarta.

O corpo de um general do TNI de 1 estrela foi descoberto pela primeira vez por um pescador na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, por volta das 15h00.

2. 5 fatos sobre a descoberta do corpo do Brigadeiro Hendrawan Ostevan em Marunda: Há imagens suspeitas de CCTV

O Chefe de Relações Públicas da Polícia do Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, explicou que inicialmente a Direcção Policial e Aérea da Polícia do Metro Jaya, Bripka Andi Maulana, recebeu uma denúncia sobre a descoberta do corpo de um pescador.

Depois de receber relatórios de pescadores, a Direcção Polair Polda Metro Jaya enviou imediatamente oficiais, incluindo Bripka Andi Maulana, para evacuar os corpos utilizando o barco KP VII-1007.

3. Não admira que seja difícil poupar, aparentemente estes são os 6 hábitos de compra da Geração Z

 Investimentos populares entre a Geração Z

Economizar não é fácil, especialmente em meio às exigências do estilo de vida moderno. Para a geração mais jovem, especialmente a Geração Z, poupar parece cada vez mais difícil porque têm de enfrentar diversas pressões financeiras, desde o aumento do custo de vida até à tentação de consumir a partir de várias plataformas digitais.

Não é nenhuma surpresa que muitos deles tenham dificuldade em economizar dinheiro. Uma pesquisa da Yorkshire Building Society e da Public First revelou que mais da metade ou 52% da Geração Z no Reino Unido não conseguiu salvar nada nos últimos dois anos.

4. Sertu Hendri, autor do tiroteio da Polícia Militar, escapa de ser cercado por uma equipe conjunta, aqui está a linha do tempo!

 A situação da equipe conjunta quando queriam prender Serda Hendri em Belitung Foto: ANTARA/Kasmono/Apriliansyah

Sertu Hendri, o suspeito do assassinato de Serma Randi, membro do Subdepartamento de Preparação de Belitung, conseguiu escapar de ser cercado por policiais em sua casa segura em Jalan Anwar Aid, Tanjungpandan, Bangka Belitung, na terça-feira (14/1 ).

“O perpetrador fugiu apesar de o termos cercado”, disse um membro da equipa conjunta que realizou a caçada humana em Tanjungpandan.

5. Enganando a polícia, Nanang Gimbal corta acidentalmente o cabelo após matar Sandy Permana

 O autor do assassinato do ator Sandy Permana é preso

Nanang Gimbal, o assassino do ator Sandy Permana, aparentemente cortou o cabelo. Nanang Gimbal fez isso depois de matar a vítima.

“A razão pela qual seu cabelo não é mais dreadlocks é porque ele o cortou”, disse o chefe do Departamento de Investigação Móvel da Diretoria Geral de Investigação Criminal da Polícia Metro Jaya, Subcomissário de Polícia Ressa Fiardi Marasabessy, na quarta-feira, janeiro. 15, 2025.