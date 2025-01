A figura póstuma de Aipda Andithya, um policial caído que ajudava turistas na praia de Pengandaran

Tasikmalaya, VIVA – A saída póstuma de Aipda Andithya Munartomo deixou uma profunda impressão nos corações de seus colegas da Polícia de Pagerageung, Polícia Municipal de Tasikmalaya. Este homem, nascido em Jacarta em 31 de maio de 1988, é conhecido por ser uma pessoa divertida, sociável e muito dedicada ao desempenho de suas funções como policial.

Andithya trabalhou na Polícia Municipal de Tasikmalaya desde janeiro de 2007, antes de servir na Polícia de Pagerageung em 2008 como Vila Bhabinkamtibmas Nanggewer. Ao longo dos anos, ele tem sido um modelo para seus colegas do Setor Policial.

Bripka Sandi Triana, um de seus colegas, admitiu que conhecia Andithya desde 2009. Ele descreveu Andithya como uma figura que sempre iluminava o clima com seu humor e facilmente estabelecia boas relações com qualquer pessoa, incluindo novos membros.

“O falecido sempre foi engraçado, tranquilo e rapidamente se aproximou dos outros membros. Ele também se importava muito com todos nós”, disse Bripka Sandi durante sua visita à casa funerária na vila de Citeureup, vila de Sukapada, distrito de Pagerageung.

Além de engraçado, Andithya também é conhecido como uma figura familiar calorosa. Ele deixou esposa e duas filhas pequenas.

Aiptu Nana, outro colega, disse que Andithya sempre mostrou integridade em seu trabalho como Bhabinkamtibmas. Enquanto servia na vila de Nanggewer, ele muitas vezes se tornou um bom elo de ligação entre a polícia e a comunidade local.

“Ele era muito dedicado e muitas vezes ajudava as pessoas nas aldeias com as quais trabalhava. Ele sempre foi nosso orgulho na Polícia de Pagerageung”, lembrou Aiptu Nana.

Andithya morreu no cumprimento do dever enquanto salvava um turista na praia de Pangandaran na sexta-feira, 3 de janeiro. Embora tenha conseguido salvar a vida de uma adolescente chamada Sevina Azahra (14), ela foi arrastada pelas correntes marítimas e finalmente morreu após ser evacuada para o hospital.

Como homenagem ao seu sacrifício, a polícia indonésia concedeu-lhe uma promoção extraordinária (KPLB) de Bripka a Aipda póstuma Andithya Munartomo.

“Todos perdemos uma figura importante e inspiradora. O falecido foi um exemplo para nós e sempre nos lembraremos do seu serviço”, acrescentou Bripka Sandi.

O corpo de Andithya foi enterrado no cemitério da família na vila de Citeureup na manhã de sábado, 4 de janeiro, com uma cerimônia policial com a presença de policiais da cidade de Tasikmalaya.

Sua saída deixou uma profunda impressão em seus colegas. Este dedicado comediante não está mais aqui, mas a memória de seu sacrifício e serviço viverá em seus corações.

Relatório Denden Ahdani / tvOne Tasikmalaya