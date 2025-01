A FIR registrou-se contra Rahul Gandhi por seus comentários ‘agora estamos lutando… contra o Estado indiano’

Líder da oposição no Lok Sabha e líder do Congresso, Rahul Gandhi. | Crédito da foto: PTI

Rahul Gandhi, o líder da oposição, encontrou-se em apuros pelas suas recentes declarações, onde afirmou que “o BJP e o RSS capturaram todas e cada uma das instituições, e agora estamos a lutar contra o BJP, o RSS e a própria Índia”. Estado”. .

Um FIR foi registrado contra ele na delegacia de polícia de Pan Bazar em Guwahati. Rahul Gandhi fez a declaração em 15 de janeiro de 2025, durante a inauguração da nova sede do Partido do Congresso em Kotla Road, em Delhi. O FIR foi registrado nos termos das seções 152 e 197(1)d do BNS por “atos que colocam em risco a soberania, unidade e integridade da Índia”, um cargo reconhecível e inafiançável.

O queixoso, Monjit Chetia, alegou que a declaração do Sr. Gandhi ultrapassou os limites da liberdade de expressão permitida e representava uma séria ameaça à ordem pública e à segurança nacional. Chetia afirmou que as palavras do Sr. Gandhi foram uma tentativa de deslegitimar a autoridade do Estado, criando uma narrativa perigosa que poderia provocar agitação e sentimentos separatistas.

“Ao declarar que a sua luta é contra o ‘próprio Estado Indiano’, o acusado incitou conscientemente actividades subversivas e rebeliões entre a população. Esta é uma tentativa de deslegitimar a autoridade do Estado e apresentá-lo como uma força hostil, criando assim uma narrativa perigosa que pode levar a tumultos e sentimentos separatistas”, disse Chetia nas suas queixas de acordo com a FIR.

Chetia também sugeriu que os comentários de Gandhi foram motivados pela frustração com os repetidos fracassos eleitorais. Como líder da oposição, Gandhi tem a responsabilidade de manter a confiança do público nas instituições democráticas, mas em vez disso optou por explorar a sua plataforma para espalhar falsidades e provocar rebeliões, pondo em perigo a unidade e a soberania da Índia. “Não tendo conseguido ganhar a confiança do público através de meios democráticos, o acusado está agora a tentar incitar o descontentamento contra o governo central e o Estado indiano.

Este comportamento é particularmente alarmante dada a sua posição como líder da oposição, um papel que implica a responsabilidade de manter a confiança do público nas instituições democráticas. “Em vez disso, o acusado optou por explorar a sua plataforma para espalhar falsidades e provocar rebeliões, pondo em perigo a unidade e a soberania da Índia”, disse o queixoso.

Chetia queixou-se de que os comentários de Rahul Gandhi representam um desafio direto à integridade e estabilidade do Estado indiano, justificando ação legal imediata ao abrigo da Secção 152 do BNS.