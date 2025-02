A foto de Odyssey apresenta a primeira olhada no personagem de Matt Damon

Universal Pictures finalmente lançou A odisseia Foto do próximo drama épico de Christopher Nolan, baseado no poema grego clássico de mesmo nome. Apresenta a primeira olhada no personagem de Matt Damon, já que mais uma vez ele conhece o aclamado cineasta após o filme de 2023.

Quem é o personagem de Matt Damon na Odisséia?

A foto de Odyssey confirmou que Damon retratará o papel principal do herói grego Odysseus. Na história original, o personagem também se apresenta como o “rei de Ithaca, que vai para casa após a guerra de Trojan. A mão de Dem Peélope na ausência de Odisseu”. O elenco de um conjunto cheio de estrelas também inclui Robert Pattinson, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Jon Bernthal, Benny Safdie, Elliot Page, Mia Goth, Himesh Patel, Samha Morton, Yunn Yun Yun Yun e Yun Yun Lee, e muito mais.

Descrito como uma ação mítica épica, o filme será escrito e dirigido por Nolan, baseado na história clássica de mesmo nome do poeta grego Homer. Este projeto marca as mais recentes imagens universais de colaboração do cinema do Oscar de cinema após o sucesso comercial e crítico do filme biográfico de Oppenheimer de Cillian Murphy. O filme será produzido por Nolan e Emma Thomas. A produção deve começar em algum momento no final de fevereiro.