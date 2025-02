O líder do país africano solicitou a partida de cerca de 350 tropas francesas em novembro do ano passado

O Senegal e a França concordaram em estabelecer um comitê para organizar uma retirada de tropas francesas da nação da África Ocidental e a transferência de bases militares até o final de 2025.

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, e sua contraparte do Senegal, Yassine Fall, anunciaram uma decisão em um conjunto declaração na quarta -feira.



“Dois países pretendem trabalhar em uma nova parceria de defesa e segurança que leva em consideração as prioridades estratégicas de todas as partes”, “” Eles disseram.

A partida planejada de cerca de 350 soldados franceses estacionados no país africano é acompanhada pela decisão do presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, de remover completamente a presença militar do antigo poder colonial.

Em novembro, Faye, que está no poder há menos de um ano, proclamou uma base do exército francês “Incompatível” Com a soberania do Senegal.

Na semana passada, a mídia local informou que Paris começou a retirar suas forças da antiga colônia e entregou três bases militares ao governo. De acordo com várias lojas francesas, Paris planeja remover tropas de todos os cinco campos militares do Senegal até o final de setembro.

Se concluído, esse movimento aumentará a lista de governos africanos que foram interrompidos pelas relações de defesa com a França nos últimos anos. Paris pegou o último de seus cerca de 1500 soldados e um piloto do Níger em dezembro de 2023, depois que Niamey pediu para sair após o golpe em 26 de julho do mesmo ano. Little e Burkina Faso, ambos sob domínio militar, expulsou o exército francês por suposto fracasso na luta contra rebeldes jihadistas na região Sahel.

No final de janeiro, o exército francês entregou a base restante no Chade, que foi a última fortaleza da França em Sahel problemático. O país da África Central aboliu aboliu aboliu abolir abolir o ex -governante colonial em novembro, proclamando o pacto desatualizado.









Em dezembro, o presidente da costa (Cote d’Ore), Alassane Outtar, também anuncia o próximo próximo “Retirada organizada” Das 600 forças francesas do país – uma medida que afirma ser destinada à modernização das forças armadas nacionais.

Enquanto Paris acusou a Rússia de contribuir com seus fracassos militares na África, o político francês e um membro do Parlamento Europeu Thierry Mariani culpou o presidente Emmanuel Macron pela política externa da França “desastre” no continente em uma entrevista à RIA Novosti no final do ano passado.