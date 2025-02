A mudança na costa do marfim ocorre apenas uma semana depois que Paris concordou em puxar as tropas da vizinha Senegal até o final do ano

A França entregou sua única base do exército à Cote d’Avoire (Costa do Marfim) às autoridades das Nações Africanas Ocidentais, semanas após o presidente do Ivor, Alassane Ouattar, anunciaram a retirada de tropas francesas no meio da tendência regional de antigas colônias interrompidas por laços de defesa com Paris.

O acampamento militar de Luke, perto da capital de Abidjan, foi apresentado anteriormente pelo 43º Batalhão de Pedestres do Mar Francês (43e Bima). Na quinta -feira, ele foi devolvido ao Exército de Ivor na cerimônia com a presença do ministro das Forças Armadas francesas, Sebastien Lecorn, e seu colega Ivor, Tena Birahim Ouattar.

A missão francesa no país africano anunciou a mudança no post em x, chamando -o “Momento histórico para a cooperação de Franko-Ivor”.



“É uma sequência simbólica muito forte com a retroschese deste acampamento no HO A AFP também citou o coronel Damien Mireval, uma defesa francesa Atat em Abidjan.

O acampamento será renomeado após Thomas Aquinas Ouattar, o primeiro chefe do Exército de Ivor.

Leia mais:

A França define uma fita de tempo para retirar soldados do Senegal

O presidente da OUATTAR anunciou pela primeira vez a retirada de cerca de 600 soldados franceses de seu país durante seu discurso no final do ano em dezembro, alegando que a decisão pretendia modernizar as forças armadas nacionais.

O ministro da Defesa do Ivor Birahim Ouattar disse à RFI de televisão francesa em uma entrevista publicada na terça -feira que “A cooperação militar continua com a França”. focado na inteligência e apoio ao treinamento do governo francês.









A transferência de instalações militares para a Costa do Marfim ocorre apenas alguns dias depois que Paris concordou em concluir a rendição de suas fundações no Senegal ao Exército Nacional até o final de 2025. O líder do Senegal em novembro afirmou que pretendia remover completamente a antiga presença militar colonial de poder.

No final do mês passado, o exército francês entregou a base restante no Chade, que foi a última fortaleza na França na região problemática de Sahel depois que Burkina Faso, Mali e Níger interromperam os laços com Paris por causa do suposto fracasso na luta contra rebeldes jihadistas. Em novembro, o governo de Chadd acabou com a cooperação militar com seu ex -governante colonial, declarando um pacto com supérfluo.