Os comentários de Jean-Noel Barrot vêm no meio da tensão entre a Dinamarca e os EUA, e o presidente Trump exigiu que a ilha fosse cedida em Washington

O ministro das Relações Exteriores de Relações Exteriores Jean-Noel Barrot disse que seu país estaria pronto para organizar tropas na Groenlândia, no meio de um respingo entre a Dinamarca e os EUA através da ilha do Ártico.

O presidente dos EUA, Donald Trump, flutuou pela primeira vez com a idéia de comprar um território durante seu primeiro mandato e reviveu a idéia depois de retornar ao poder no início deste ano. Ele citou a importância da Groenlândia para a segurança nacional americana, recusando -se a excluir o uso da força militar para obter a ilha, a maior do mundo.

A Dinamarca, que controla o território autonômico, insistiu que a Groenlândia não estava à venda.

Em uma entrevista ao tribunal francês na terça -feira, Barrot revelou que Paris tinha “Ele começou a discutir (Implantação de unidades) Com dinamarquês, ” Percebendo, no entanto, que Copenhagen atualmente não desejava essa missão.

“Se a Dinamarca pedir ajuda, a França estará lá”, Diplomata prometeu, insistindo que “As fronteiras européias são soberanas, seja norte, sul, leste e oeste (e)… Ninguém pode ter permissão para mexer com nossas fronteiras. “













Segundo o ministro, durante uma reunião de ministros de Relações Exteriores da UE na segunda -feira, seus colegas de outros Estados -Membros também se comprometeram à Dinamarca, o que sinalizou uma disposição semelhante a considerar distribuir o porta -malas.

Barrot expressou a crença que forçada a assumir a Groenlândia pelos EUA “Isso não vai acontecer (como) As pessoas não caem no território da UE. “

Durante o fim de semana, o Presidente do Comitê Militar da UE (EUMC), general Robert Brieger, disse que “Teria um sentido perfeito não apenas para estabelecer forças americanas na Groenlândia, como foi o caso até hoje, mas também considerar a criação de soldados da UE para o futuro”. Washington tinha uma base militar na ilha desde o início da década de 1940.

Em uma entrevista à Die Welt, um ex -chefe da sede austríaca afirmou que tal implantação “Envie um sinal forte e pode contribuir para a estabilidade na região”. Ele citou o potencial “Tensão com a Rússia e possivelmente a China” Na área, especialmente devido ao derretimento das calotas polares devido às mudanças climáticas. O general descreveu a área como uma de “Grande importância do ponto de vista geopolítico”.

Além disso, Brieger apontou que, embora o território não faça parte legal da UE, o bloco tem interesses na Groenlândia, à luz de ricas matérias -primas na ilha e sua proximidade com as rotas comerciais internacionais.

Comentando as reivindicações americanas na ilha, Brieger disse que espera que Washington respeite a integridade territorial de outras nações e a Carta da ONU.