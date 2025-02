A garota será um ‘busto’ neste inverno? O meteorologista explica por que pode parecer

(Nexstar) – Depois de meses de provocação, o inverno da garota finalmente começou, mas não o culpamos se você não percebeu.

A garota deste ano parece breve e fraca. Isso torna menos provável de ver todos os efeitos clássicos do ano da menina, explica Michelle L’Eteux, uma meteorologista no Centro de Previsão Climática do Serviço Meteorológico Nacional, em um Postagem recente do blog.

Uma garota “típica” que a garota se pareceria com o mapa abaixo, escreve L’Eureux: condições secas na metade sul do país, com chuva e neve extra ao norte (especialmente no noroeste do Pacífico e do vale de Ohio). Mas as meninas não são idênticas. Alguns se parecem muito com o mapa, outros estão muito próximos e outros são anomalias.

É por isso que a garota é quase garantida para se sentir como um “busto” em algum lugar do país, reconhece L’Eteux. Seria incrivelmente raro ver um resultado “perfeito” da garota. É muito mais provável que haja alguma variação do que uma coincidência de 100%.

Em geral, quanto mais forte o fenômeno da garota no Oceano Pacífico equatorial, mais é mais provável que vejamos os padrões climáticos esperados aqui em terra.

A garota deste ano não parece particularmente forte, o que provavelmente significa que seus impactos finais parecem pelo menos um pouco diferentes do mapa acima.

“Na verdade, nósgarantiaUm busto em algum lugar, com bustos mais prováveis ​​nas regiões onde as relações históricas da ENS não são tão fortes “, escreve L’Heureux. As partes mais claras do mapa têm menos probabilidade de ver os resultados característicos da garota”. Você pode fazer suas apostas em vários invernos e nos Estados Unidos (áreas geográficas ainda maiores tendem a melhorar as probabilidades), ele ainda avançará a maior parte do tempo.

Ainda há tempo na temporada de inverno, mas alguns estados do sul estão vendo a secura clássica da garota. As condições de seca são especialmente ruins no sudoeste, e um ano excepcionalmente seco no sul da Califórnia levou a condições de incêndio perigosas. Mas, ao mesmo tempo, vimos que a neve rara atingiu o sudeste e os estados do Golfo.

O clima de fevereiro deve procurar muito mais para a garota típica, de acordo com o Centro de Previsão Climática.

Não se espera que a garota fique muito tempo. É preferido desaparecer durante a primavera.

