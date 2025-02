“A grafite criativa de spyware paragon israelense interrompeu suas relações com a Itália”

israelense Padrão Uma solução cujo software de hacker militar Grafite Estaria acostumado a espionar 90 jornalistas e ativistas em cerca de vinte países, interrompendo suas relações com a Itália: o Guardian escreve em um artigo exclusivo que cita uma pessoa que sabe disso.

A decisão de rescindir o contrato ocorre menos de uma semana depois que o WhatsApp anunciou que o Paragon Spyware foi usado para atingir pessoas na Itália. Entre eles, diretor de fãs Francesco Cancellato e o fundador das ONGs do Mediterrâneo para salvar pessoas, Luca Casarini.

Agência ANSA Agência ANSA O que é grafite? Software Paragon que violou o WhatsApp – segurança cibernética – ANSA.it Pode potencialmente controlar qualquer negócio e baixar dados, também em aplicativos criptografados (ANSA)

A decisão de rescindir o contrato com a Itália continua no jornal, ocorreu após a revelação que cancelou, Casarini e outros ativistas estavam entre as pessoas focadas em spyware. A fonte do Guardian explicou que o Paragon originalmente suspendeu um contrato com a Itália “por extrema cautela” na sexta -feira passada, ou seja, quando a primeira acusação de possível abuso de spyware apareceu. A decisão que ele foi fornecida a ele foi tomada ontem depois que a empresa israelense descobriu que a Itália havia violado os termos de serviço e a estrutura ética acordada em conexão com seu contrato

Agência ANSA Agência ANSA Ativistas e jornalistas espionam o software de grafite. Palazzo Chigi: “Nunca descontrolado pela inteligência” – Notícias – Ansa.it O fundador das ONGs do Mediterrâneo, que resgatou o pessoal da FanPage, recebeu a comunicação alvo do fato de que seus telefones foram violados. A presidência do conselho exclui que foi submetida a notícias e, portanto, ao governo. A agência para o cibernético nacional (ANSA) foi ativada

Ontem, Palazzo Chigi confirmou que sete italianos foram vítimas de um ataque de hackers sobre o Spyware Paragon. Ontem, os democratas de Federico Fornaro e Lia Quartapelle também fizeram a pergunta parlamentar na Câmara do Primeiro Ministro Giorgia Meloni e perguntaram, entre outras coisas, se o governo italiano era uma solução paragon.

O governo recusou seu envolvimento e descartou o envolvimento da inteligência. A solução da Paragon vende seu software a clientes do governo que devem usá -lo para evitar atividades criminosas, escreve Guardian, acrescentando que não está claro quem os supostos ataques são clientes do governo específicos.

Haaretz: “Paragon só funciona com entidades estatais”



O jornal israelense Haaretz apóia o artigo do produtor de spyware israelense “trabalhando exclusivamente com entidades estaduais, incluindo o estabelecimento da segurança israelense e o FBI e outros nos Estados Unidos e fornece habilidades de hacker na forma de spyware”. , especialmente na UE, incluindo a Itália, onde trabalha com dois órgãos diferentes, um policial e uma organização de notícias “.

Rootolo: “O Guardian nega um governo”



“Eles estão preocupados que as notícias hoje relatam o jornal inglês The Guardian, que nega o governo italiano sobre o uso do software espião às custas de jornalistas e ativistas italianos e afirma que o executivo italiano usará Spyware violando o contrato com a sociedade israelense , deitado sobre quem estava espionando objetos “. Foi o que o MEP PD, Sandro Ruotolo disse e anunciou que havia pedido à Comissão Europeia que pedisse às autoridades comunitárias que protejam as vítimas dos escritores e perguntassem se ele pretendia iniciar uma investigação.

De acordo com o Ruotolo “O escândalo do Paragon israelense de Trojan encontrado no telefone celular, diretor de fãs. Francesco Cancellato e apoiadores da sociedade civil italiana, como Luca Casarini, da ONG Mediterrânea, dizem respeito à Comissão Europeia porque fizemos a pergunta violando as violações dos dados pessoais e a liberdade de imprensa e por isso fizemos a pergunta. ”

“O governo italiano – explica o MEP – negou publicamente qualquer envolvimento de serviços secretos italianos na cirurgia da espionagem relatada pela meta nos últimos dias. Menos serviços da Paragon Solutions. Também perguntamos à Comissão se ela pretende iniciar uma investigação para descobrir os gerentes e a extensão dessa violação e tomar medidas contra os autores desses ataques ”

Reprodução reservada © Copyright ANSA