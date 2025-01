A grande jogada do Rock: grande provocação nos bastidores da WWE desperta especulações

a rocha revelou um lado totalmente novo durante a estreia de WWE CRU em Netflix. Muitos estão se perguntando se isso poderia fazer parte de um plano maior do Final Boss. Dando início à nova era do WWE RAW na Netflix, ele eletrizou os fãs com uma aparição emocionante no Inuit Dome em Los Angeles, Califórnia. A multidão irrompeu quando ele entrou na arena, abraçando totalmente seu retorno.

Ele elogiou o público recorde por fazer história e reconheceu os executivos da Netflix que compareceram ao show. Conhecido por sua personalidade de vilão em sua última aparição, ele surpreendeu os fãs ao mostrar um lado mais suave no WWE RAW.

Voltando-se para Cody Rhodes, ele não apenas provocou uma rivalidade mais intensa, mas também aplaudiu Rhodes por levar a WWE ao longo do ano passado com seu trabalho duro. Mudando o foco para Roman Reigns, The Rock gerou ainda mais intriga. Os fãs esperavam um confronto entre os dois na WWE WrestleMania 41, mas em vez disso, The Rock chamou Reigns de o Tribal Chief original.

Em um gesto chocante, The Rock presenteou Reigns com uma Ula Fala após a vitória de Reigns sobre Solo Sikoa no Tribal Combat Match, consolidando-o oficialmente como o Chefe Tribal original. Esse lado de The Rock deixou os fãs chocados e se perguntando se ele sentiria falta da WrestleMania 41. Porém, em meio a todas as especulações, os fãs podem ter perdido uma grande prévia que aconteceu nesta segunda-feira e envolveu ninguém menos que Drew McIntyre.

The Rock foi visto conversando com Drew McIntyre nos bastidores do WWE RAW

Após sua aparição, The Rock continuou ao vivo. Instagram dos bastidores, onde conheceu Rhea Ripley, Travis Scott, Drew McIntyre e Cody Rhodes. Durante sua interação com McIntyre, as coisas ficaram interessantes.

McIntyre sussurrou algo para The Rock, e The Rock acenou com a cabeça e disse: “Entendi” duas vezes antes de acrescentar: “Eu cuidarei disso”. McIntyre recentemente compartilhou sua interação nas redes sociais, gerando ainda mais especulações. Os fãs agora estão se perguntando se a atitude amigável de The Rock faz parte de um plano maior para o futuro.

Em dezembro, McIntyre, que voltou após uma pausa de dois meses, falou sobre suas lutas pessoais. Ele revelou que apenas uma pessoa o revisou naquele período, mas não revelou o nome. Com a recente interação entre McIntyre e The Rock, parece provável que The Rock possa ser a pessoa a quem McIntyre estava se referindo.