A gravidez de Helen e a situação do bebê em livros de magnólias doces explicou

Magnolias doces Os fãs se perguntam se os desejos de Helen finalmente se tornarão realidade e terão um bebê no programa. O drama romântico que agora está fazendo ondas na Netflix é baseado na série de livros homônimos de Sherryl Woods. Como a série estreou sua quarta temporada, muitos agora estão curiosos para saber como a adaptação diferirá dos livros nas próximas temporadas e como a gravidez foi tratada no material de origem.

Aqui está tudo o que você precisa saber se Helen Decatur tem um bebê nos romances de Magnolias Sweet.

Helen tem um bebê nos livros de magnólias doces?

Sim, Helen tem um bebê na série Sweet Magnolias Books.

No terceiro livro, ele se sente como uma família, Helen acaba engravidando e tendo um bebê, mas os fãs não estavam felizes com a história. Nos livros, Erik deixou claro seus desejos de que ele não queria um filho. Logo descobrimos que Helen decidiu ignorar seus desejos e mentir para ela de que ela estava no controle da natalidade.

No entanto, na série Netflix, as coisas eram bem diferentes para Helen. A partir do segundo ano do segundo ano, Helen aparece em seu desejo de ter um filho. Mas seus relacionamentos fracassados ​​impedem a perspectiva. Seu primeiro parceiro na série Ryan revelou claramente que ele não compartilha o desejo de Helen de se tornar pai. No entanto, Helen está grávida, mas termina em uma tragédia quando sofre um aborto espontâneo. Logo depois, Helen e Ryan quebram antes de encontrar o amor novamente com Erik.

Esse relacionamento também teve seus altos e baixos e, embora eles se separassem no final da terceira temporada, o casal logo está de volta um ao outro. Depois de um furacão devastador que atingiu a serenidade na quarta temporada, Helen e Erik percebem que ainda são atraídos um pelo outro e que o casal logo revive seu relacionamento. A temporada termina com o casal comprometido, prometendo dias melhores pela frente para Helen. Resta saber se Helen terá filhos na quinta temporada. Mas os fãs concordam que seu personagem merece um final feliz depois de tudo o que aconteceu.