A guerra israelense em Gaza ficou paralisada em 85% das escolas, as atividades educacionais pararam dois anos

Gaza City, vivo – O Ministério da Educação e Educação de Gaza informa que a Guerra do Genocídio Israel que durou mais de 15 meses fez com que 85 % das escolas não operam e resultaram na cessação da educação por dois anos.

Em comunicado a Anadolu, Ahmed al-Najjar, diretor geral da Unidade de Relações Públicas do Ministério da Educação declarou: “O genocídio israelense causou um desastre educacional sem precedentes na faixa de Gaza”.

Ele enfatizou que o ensino superior também teve um impacto muito grave, com o exército israelense matando cerca de 1.200 estudantes e 150 acadêmicos, além de destruir 140 instituições educacionais.

 O oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou na sexta -feira, 4 de outubro de 2024, que mais de 6 % de toda a população de Gaza foi morta ou ferida de acordo com quase um ano da brutal campanha militar israelense no território no território no Território no território palestino.

Najjar enfatizou que “a destruição sistemática das instalações educacionais em Gaza tornou a recuperação do sistema educacional um grande desafio”.

De acordo com dados do escritório de mídia do governo de Gaza, dentro de um período de 15 meses, Israel bombardeou 1.166 instituições educacionais, incluindo 927 escolas, universidades, jardins de infância e centros de aprendizagem.

O ataque das forças do regime sionista também causou destruição total e matou 12.800 alunos e 800 professores e funcionários administrativos.

Najjar revelou que o ministério havia compilado um “plano de resposta a emergências” em colaboração com organizações locais e internacionais para encontrar soluções rápidas.

 Alguns palestinos andavam no meio das ruínas das escolas da UNRWA na cidade de Gaza, que foram destruídas durante a noite devido a ataques aéreos israelenses em 8 de outubro de 2023. Foto: Antara/Majdi Fathi/Nurphoto

O plano inclui a conclusão do ano letivo de 2023/2024 e a implementação do ano letivo de 2024/2025 com etapas especiais, incluindo sessões de exames especiais para estudantes do ensino médio.

Além disso, esse plano também inclui a reabilitação de escolas danificadas, o estabelecimento de escolas temporárias e tendas educacionais, o fortalecimento da aprendizagem on -line e da educação em casa para alcançar o atraso acadêmico, bem como o fornecimento de programas intensivos de apoio psicológico para programas intensivos de apoio psicológico alunos e professores.

Najjar chama as organizações de direitos humanos de que “crimes israelenses contra estudantes e instituições educacionais em Gaza” estão documentadas e exorta a comunidade internacional a “fornecer apoio imediato à reconstrução de escolas e instituições educacionais para que o processo de aprendizagem de ensino possa continuar imediatamente.

O Gabinete do Governo de Gaza estima que os danos e perdas no setor educacional devido a ataques israelenses excederam 2 bilhões de dólares (cerca de RP32,5 bilhões).

O Acordo de Incêndio Alto entrou em vigor em Gaza em 19 de janeiro, interrompendo a guerra de genocídio de Israel que matou quase 47.600 palestinos, a maioria deles e crianças, e causou grande destruição na região.

O Tribunal Penal Internacional (ICC) emitiu um mandado de prisão em novembro do ano passado contra o líder da autoridade israelense Benjamin Netanyahu e o ex -chefe de defesa Yoav Gallant pelas acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta a demanda por genocídio no Tribunal Internacional de Justiça em sua agressão na região. (formiga)