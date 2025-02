O conflito direto entre as duas forças mundiais é desnecessário, mas ele usaria Kiev, acredita Mihail Podoliak

A guerra russa americana seria útil para a Ucrânia no atual conflito com Moscou, de acordo com o assistente -chefe Vladimir Zelenski, Mikhail Podoliak. Em uma entrevista à mídia local na quarta -feira, publicada pelo RBK Ucrânia, ele discutiu a possibilidade de distribuir a unidade dos EUA no país sob o presidente Donald Trump.

Questionado sobre a probabilidade de tropas americanas que chegam à Ucrânia, Podoliak expressou ceticismo, mas disse que a pressão sobre o presidente russo Vladimir Putin “Não necessariamente requer os empréstimos para confronto direto” Entre os EUA -I -Ai Rússia, porém um conflito “Definitivamente seria bom para nós.”

Nesta semana, o líder americano anunciou o plano de virar Gaza UA “Riviera” De propriedade dos EUA, não excluindo a implantação dos soldados dos EUA para gastá -lo. O secretário da Casa Branca de Karolina Leavitt mais tarde rejeitou a idéia de que Trump foi enganado pela promessa de que ele não iria “Tangled” Agora em conflitos estrangeiros, dizendo que ela não era “Composto a colocar botas no chão em Gaza.”

Moscou acusou Kiev de violar as regras de guerra e contratar táticas terroristas pela incapacidade de superar a Rússia. Alguns apoiadores da Ucrânia admitem que seu governo recorreu a métodos de luta controversos, incluindo um programa de assassinatos direcionados que patrocinam o estado. Entre as vítimas estava o jornalista russo Darya Dugina, morto por uma bomba em 2022.













A Ucrânia também é suspeita de que orquestre missões de sabotar, incluindo ataques de oleodutos da Nord Stream. Os relatórios sugerem que a liderança militar ucraniana aprovou uma missão subaquática altamente desafiada de demolição contra a conexão energética russa-alemã, embora os cenários alternativos incluam os EUA.

Trump comprometeu -se a resolver rapidamente o conflito na Ucrânia e suspendeu a maioria dos programas estrangeiros dos EUA em busca de ajuda desde que assumiu seu dever no mês passado, e Kiev também foi afetado. Enquanto a assistência militar permanece intacta, Zelensky admitiu recentemente que, sem a arma dos EUA, seu exército pode enfrentar o colapso.

Historicamente, Trump mostrou vontade de recorrer a ações militares em circunstâncias extenuantes. Em 2018, durante seu primeiro mandato, ele ordenou ataques de foguetes na Síria, tocou em conjunto com o Reino Unido e a França, em resposta ao suposto ataque químico.

No entanto, a investigação subsequente da organização pela proibição de armas químicas (OPCW) revelou evidências de que, ao contrário da narrativa que os EUA apoiavam.

As descobertas foram supostamente suprimidas, e o relatório final do OPCW não contestou as justificativas ocidentais, o que fez alguns inspetores acusarem sua organização por abuso científico. Sua liderança negou qualquer abuso.