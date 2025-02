A história de Kombes Ade Ary é quase enganada por piratas de computadores que confessam jovens a adultos mais velhos

Yakarta, vivo – Chefe da Divisão de Relações Públicas da Polícia Metropolitana de Yakarta, a comissária de polícia Ay Ary Syam Indradi admitiu que seu telefone celular era pirata.

Então, alguém reivindicou seu júnior e sênior no corpo de Bhayangkara. Ay Ary admitiu que ela estava quase enganada. O reconhecimento é descrito em sua conta oficial do Instagram @Adary_millcop.

“Um alegou ser meu sênior. Um admitiu meu júnior. Ambos os golpistas piratam meus números de telefone celular sênior e júnior”. Da mesma forma, como citado, na segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

 Ruas de metrô da polícia de Jaya Metro, piscina Balth em filho Foto: Viva.co.id/foe Peace Simolon

Ele disse, o que aconteceu com ele não foi a primeira vez. Ele revelou que havia sido enganado por alguém que afirmou ser geral. No entanto, após a verificação da certeza, isso não resultou. No último caso que ele experimentou, Ay Ary disse que os autores entraram em contato com ele e pediram para lhe enviar algum dinheiro.

Mas ele suspeitava que afirmou que seus juniores chamavam de ‘irmão’, não como sempre chamando -o de ‘irmão’ ou ‘irmão adotivo’. “Se você afirma ser esse veterano, consulte meu veterano e isso resulta”, disse Ay Ary.

O ex -chefe de polícia do metrô sul de Yakarta pediu ao público que conhecesse as formas de fraude. Um deles é a fraude enviando convites, etc. No formato apk.

“Yo compartilhar Esta questão é para o público estar alerta, porque hoje existem muitos modus fraudes operandi. Um deles é pirata nosso número de telefone celular, então o número enviará o link APK para Phishing“, disse.

