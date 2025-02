A história de Pratu Suparlan, Kassus Melhores tipos de guerreiros usados ​​300 inimigos

Yakarta, vivo -Sandhi Yudha Troop Command (Kopassandha)-Kopassus Kopassus, lançou a equipe Nanggala-Lii para a alocação na operação de Timor-Kini Timor Leste em 9 de janeiro de 1983.

Relatado Instagram PenkopassusQuinta -feira, 20 de fevereiro de 2025, a equipe que totalizou 159 funcionários foi liderada pelo principal infra -Purwanto e seu capitão anexo Inf Poniman Dasuki.

Na missão, Pratu Suparlan ingressou na unidade combinada do pessoal de nove anos, composto por cinco membros de Kopassandha e quatro membros do grupo. Eles foram designados para supervisionar a zona Z (KV 34-34/Komplek Lasididi).

Na tarefa, Pratu Suparlan e seus amigos encontraram a sede do serviço de Falintil do partido político da Frethylin, que continha 300 milícias totalmente armadas.

Inicialmente, a equipe planejava fazer uma emboscada, mas depois de paralisar o guarda postal. Com uma quantidade desequilibrada, eles são cercados por inimigos de várias direções, mesmo das terras altas.

Na feroz batalha, um soldado chamado Pratu Tamsil ficou ferido, enquanto quatro membros da equipe foram removidos por balas. O resto da equipe, que apenas quatro pessoas continuaram se afastando da busca por inimigos a serem encurralados na beira do penhasco.

A única maneira de escapar do inimigo é na lacuna da colina. Eles foram rapidamente ordenados para o local antes que o inimigo o fechasse. No entanto, Pratu Suparlan não obedeceu à ordem.

“Vou evitar o comandante”, disse Pratu com ousadia.

Depois disso, eles construíram sua arma M-16 porque sua munição se foi, então ele pegou a metralhadora de propriedade de seu amigo ferido. Solo, Suparlan correu em direção ao inimigo que veio e os atacou.

De repente, Suparlan foi atacado por uma enxurrada de tiros. Apesar dos altos e baixos, ele permaneceu contra persistente. Seu corpo estava coberto de sangue devido ao impacto do projétil. Quando a bala acaba, ele tirou duas granadas do bolso, gritando “Allahu Akbar! Em seguida, corra para o inimigo e jogue a granada no meio das tropas de Falintil.

Em um estado quase impotente, ele puxou a faca de comando e lutou de perto. Com o resto da energia, ele conseguiu matar seis inimigos antes de finalmente mentir.

O capitão bateu e as forças de ajuda viram as ações heróicas de suplicar à distância. Eles imediatamente ajudaram e demitiram a milícia Falintil incessantemente, causando muitas vítimas ao inimigo e os forçou a renunciar.

Eles encontraram o corpo de Pratu sofrendo com uma condição patética e várias pessoas do grupo dosy. Enquanto Falintil, 83 milícias morreram. O resto dos vivos é capturado. Quando eles foram interrogados, a história da coragem de Pratu Suparlan lutou sozinha.

ABADI Awards e Devotion

Como apreço por sua coragem, o governo indonésio concedeu uma promoção extraordinária a sete soldados que morreram na batalha. A linha Suparlan subiu de Pratu a Kopda Anumerta com NRP 506196. Além disso, em 13 de abril de 1987, recebeu os serviços de Bintang Sakti por meio de Decreto Presidencial nº 2/TK/TH. 1987.

Como forma de respeito, o nome de Kopda Anumerta Suparlan foi consagrado como o nome da Fundação Aérea no Centro de Educação e o exercício de forças especiais em Batujejar.

Seu nome também foi esculpido no grão preto do monumento Seroja no complexo da sede da TNI, Cilangkap, East Yakarta. Entre os 129 soldados de Kopassus que morreram na Operação Seroja (1975-1999), o nome Suparlan foi orgulhosamente lembrado.