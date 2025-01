A história de treinamento Jedi de Jod explicada em Skeleton Crew

me perguntando se Jod Na Madera realmente tem Jedi raízes em Star Wars: Tripulação de Esqueleto? O final da temporada investiga seu passado misterioso, revelando conexões chocantes com a Ordem Jedi e o evento traumático que mudou seu destino para sempre.

Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre a história de Jod e sua verdadeira conexão com a Força.

Jod Na Nawood era realmente um Jedi em Star Wars: Skeleton Crew?

Em Star Wars: Skeleton Crew, Jod Na Nawood, interpretado por Jude Law, não é um Jedi.

Embora ele empunhe um sabre de luz e use a Força de forma limitada, o final da temporada confirma que Jod nunca completou o treinamento formal Jedi. Sua conexão com a Ordem Jedi surge de sua breve tutela sob um Mestre Jedi durante sua infância, antes dos eventos da Ordem 66.

O final da série, intitulado “The Real Good Guys”, revela a história de Jod. Ele era um menino de rua que vivia em um buraco no chão quando um Mestre Jedi errante o encontrou. Reconhecendo sua sensibilidade à Força, ela começou a treiná-lo. No entanto, este treinamento foi interrompido quando as forças imperiais a perseguiram durante a Ordem 66.

Jod testemunhou sua execução, um acontecimento traumático que marcou profundamente sua vida. Esta experiência explica seu domínio de algumas habilidades básicas da Força e sua posse de um sabre de luz, embora lhe falte toda a disciplina e código moral de um Jedi.

Jod explora sua sensibilidade à Força para ganho pessoal ao longo da série. No final, ele afirma ser um Jedi e um emissário. O Planet Overseer, dublado por Stephen Fry, descobre seu engano e rotula os Jedi traidores após a Ordem 66.

Jod reage violentamente, destruindo o andróide e fechando a segurança do planeta para assumir o controle de Attin. No entanto, Wim, Fern, KB e Neel unem forças para resistir a ele e, em última análise, contribuir para a libertação do planeta.

O arco de Jod em Skeleton Crew mostra seu vínculo complexo com os Jedi. Ele foi brevemente treinado por uma Jedi que morreu durante a Ordem 66. Após a morte dela, ele se voltou para a pirataria, usando habilidades da Força e um sabre de luz sem princípios Jedi. Seu destino permanece obscuro, deixando espaço para futuras histórias de Star Wars.