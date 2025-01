A história de um ritual de futebol único e da partida de Tarkam se tornou a inspiração para o filme Ghost Soccer: Dead Ball.

Jacarta – O processo de busca por um técnico de futebol para a seleção da Indonésia é uma das inspirações para a história do último filme produzido por Sinemata Buana Kreasindo (SBK), Ghost Soccer: Dead Ball. Este filme tem um tema de comédia de terror com um pano de fundo único sobre o mundo do futebol e elementos sobrenaturais que são frequentemente associados a jogos entre cidades ou Tarkam.

Este filme foi produzido em colaboração entre Multi Buana Kreasindo (MBK) Productions e Sinemata. Role mais, ok?.

Anteriormente, essas duas produtoras haviam concluído dois filmes, nomeadamente The Bell e Pengin Hijrah. O interessante é que os três filmes foram rodados em regiões e países diferentes. O Sino foi produzido na ilha de Belitung, enquanto Pengin Hijrah usou o Uzbequistão como uma de suas locações. Agora, Subang foi escolhido como local de produção de Ghost Soccer: Dead Ball.

De acordo com o Dr. Budi Yulianto, produtor executivo de Ghost Soccer, escolheu este local porque Subang oferece muitos locais únicos com visuais encantadores.

“Existem muitas locações e histórias de filmes únicas e interessantes que também exigem imagens encantadoras. “Essa é a combinação que queremos apresentar nos filmes produzidos pela nossa produtora”, disse.

A ideia da história Ghost Soccer surgiu a partir de notícias generalizadas sobre o futebol indonésio, desde a questão da naturalização de jogadores até a euforia da vitória que despertou esperanças de aparecer no palco da Copa do Mundo. Além disso, os combates de Tarkam, que muitas vezes envolvem rituais mágicos, também serviram de inspiração para a construção da história deste filme.

Normalmente repletos de veteranos do futebol nacional, os jogos do Tarkam são conhecidos pela sua atmosfera agitada e pelas várias tradições místicas que os acompanham. Este é um elemento interessante que se transforma em uma comédia de terror em *Ghost Soccer*. Este filme também insere uma mensagem moral sobre o fosso social entre ricos e pobres e critica a arrogância e a arrogância que destroem os valores humanos.

 Filme de futebol fantasma: bola morta

Este filme é estrelado por Berliana Lovel, Samuel Rizal, Damara Finch, Fajar Nugra, Rin Hermana, Aden Bajaj, Iyan Darmawan e Mastur, dirigido por Jay Sukmo. Durante 15 dias, a equipe de produção filmará em vários locais em Subang, incluindo o minicampo de futebol DeStars em Cisalak.

Para dar uma impressão autêntica, a produção procurou talentos locais para desempenharem papéis coadjuvantes, especialmente de clubes de futebol de Subang.

A série de produção começou com um evento comemorativo realizado na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, para sinalizar o início oficial das filmagens. Em relação ao cronograma de lançamento, DR. Budi Yulianto afirmou que seu partido está considerando o momento certo para distribuir este filme em 2025.