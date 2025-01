A história de Ustaz conheceu um bom policial e salvou dezenas de órfãos e pobres.

Garut, AO VIVO – O internato e orfanato islâmico Al Umaro na vila de Kaum Luwuk, vila de Leuwigoong, distrito de Leuwigoong, Garut Regency, Java Ocidental, é um internato islâmico que também é usado como orfanato para órfãos e crianças de famílias desfavorecidas.

Agora, o número de alunos do internato islâmico chegou a 40 pessoas, todos morando no internato islâmico Al Umaro. Vamos continuar lendo o artigo completo abaixo.

A existência do Internato Islâmico Al-Umaro não é aberta ao público, pelo que a gestão do Internato Islâmico pode concentrar-se mais no desenvolvimento dos alunos. Porque até agora a gestão nunca pediu ajuda ao governo local.

“Então não abrimos ao público, mas ainda aceitamos novos alunos que chegam”. disse Ustaz Andi Abdul Hakim, zelador do internato islâmico Al-Umaro, na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Entretanto, de onde vêm os custos operacionais e os fundos para a construção do Internato Islâmico Al-Umaro?

Ustaz Andi disse que as necessidades logísticas e a construção do internato e do orfanato foram atendidas por um bom policial. Ele é o Brigadeiro General Pol Umar Surya Fana, atualmente PATI Baintelkam Polri (atribuído ao BIN) e servindo como conferencista sênior de polícia TK.II STIK Lemdiklat Polri.

“Ele é nosso pai, pois serviu como chefe de polícia de Garut em 2012.” Andi disse.

Andi disse que quando o internato islâmico foi estabelecido, ele não sabia de onde viriam os custos das operações diárias e da construção de um internato islâmico adequado.

Lembrando que naquela época o prédio do internato islâmico, que também era um orfanato, ainda era uma pequena cabana, então os dormitórios e atividades dos alunos deviam estar lotados.

“No mês do Ramadã, Pak Haji Umar (apelido do Brigadeiro Pol Umar Surya Fana) me enviou uvas. Foi então que reclamei do internato, ao qual descobri que eles responderam bem.” disse.

Desde então, Umar atendeu a todas as necessidades dos internatos e orfanatos islâmicos, e não só isso, mas gradualmente foram construídos internatos islâmicos, mesquitas ampliadas e outras instalações.

Dezenas de estudantes não só estudam religião em internatos islâmicos, mas também recebem educação formal em instituições primárias, intermediárias, secundárias e terciárias fora do ambiente de internato islâmico.

“Tudo era administrado por Pak Haji Umar, então, para lembrá-lo, nossa pousada se chamava Al-Umaro,“ele explicou.

Das dezenas de alunos do Internato Islâmico Al-Umaro, alguns deles vivem agora de forma independente e têm famílias, alguns dos quais se tornaram membros bem-sucedidos da polícia, professores e outras áreas empresariais.

Andi reconheceu outra bênção: ter sido enviado para realizar as peregrinações da Umrah e do Hajj.

“O serviço de Pak Haji Umar é fantástico para nós, ele é um bom pai para todos nós.” Andi disse.

Andi admitiu que teve a sorte de conhecer a figura de Umar Surya Fana, porque a assistência prestada nunca foi interrompida desde 2012. Na verdade, Umar está actualmente a planear expandir a construção do internato e orfanato islâmico Al-Umaro.

“Não há outras palavras além de obrigado, que Allah SWT o recompense com algo melhor.” ele concluiu.