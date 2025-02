A história dos moradores de Lampung foi ajudada pelo major Teddy quando sua família teve convulsões quando ele estava na estrada com pedágio.

Yakarta, vivo -Um morador de Lampung, conta à sua experiência enquanto atravessa a estrada com pedágio e ajuda para uma procissão que transporta o Secretário do Gabinete ou Seskab, Teddy Indra Wijaya, ou mais conhecido como Major Teddy.

Os moradores de Bandarlampung revelaram que sua família acidentalmente recebeu a ajuda de uma série de carros oficiais que atravessavam a estrada de pedágio do Pancoran, Yakarta, que acabou sendo o carro oficial do secretário do gabinete de Teddy Indra Wijaya ou o maior pelúcia.

Desy Andriyani (28), morador de Bandarlampung, disse que sua família estava sendo atingida por confusão porque seu sobrinho de 18 meses sofreu um alto calor em convulsões após férias em Bandung, Java Ocidental e a viagem pelo porto de Merak.

“Meu sobrinho era realmente rico em calor, então, quando eu estava na área de descanso, estava convulsionando e finalmente recebeu ajuda lá. Então, quando continuamos a viagem na estrada de pedágio de Yakarta, meu sobrinho continuou chorando. Há uma série Carros oficiais “DeSy disse a Antara por Yakarta no sábado, citado em Antara.

Desy disse que o pai da criança tentou fazer com que a escolta policial pudesse ir ao hospital mais perto rapidamente, mexendo um chal nos carros que era conhecido por ser um grupo de carros de pelúcia mais velhos.

A polícia chamou Andreas Julian, que escoltou a série, parou por um momento para descobrir a condição da família no carro.

Através de um telefone celular conectado a Andreas, o major Teddy ordenou que o assistente de seu corpo acompanhasse o carro da família para chegar ao hospital.

Há pouco tempo, a polícia da guarda ligou para Andreas Julian Marginó de seu veículo, o comandante Teddy, que estava em seu carro oficial, se aproximou do carro da família.

“Pak Teddy nos seguiu de seu carro, a janela estava aberta. Aconteceu que era o major do major original. Enquanto seu rosto parecia dizer ‘sim, senhora, depois uma senhora acompanhou.’ mão.

Em uma ocasião separada, Andreas Julian também disse que o major Teddy ordenou que ele escoltasse o carro até o hospital mais próximo, a saber, o Hospital Regional de Tebet.

Depois de ser tratado no Hospital Regional de Tebet, ele também informou o major Teddy que a família queria que a criança fosse tratada em Bandarlampung para estar mais perto de sua residência.

Em poucas palavras, o comandante Teddy também ajudou o retorno da família da criança, que experimentou a apreensão com uma ambulância ao porto de Merak à cidade de Bandarlampung.

“Quando estávamos esperando o governo, pouco depois de eles me pediram para revisar a conta, acabou que houve uma transmissão direta do major Teddy para RP10 milhões para hospitais, ambulâncias e taxas de barco”, disse Desy.

Quando confirmado, o major Teddy disse que o incidente ocorreu na segunda -feira (1/26) à noite, quando acabara de conseguir uma viagem oficial na base da Força Aérea da Indonésia, Halim Perdanakusuma, e seguiu para seu escritório no Palácio de Merdeka, Yakarta .

“De Halim, ele desembarcou, de (visita de trabalho), Malásia, então (eu quero) para o meu escritório”, disse ele.

Atualmente, o garoto chamado Kia recebeu alta do Hospital Bumi Waras, Bandarlampung, depois de receber tratamento no hospital por três dias.

Des e conta essa história através de seu Tiktok @desyandryani4 e conta viral nas redes sociais. (Formiga)