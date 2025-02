O primeiro -ministro Viktor Orban anunciou planos de detectar fundos estrangeiros para organizações que prejudicam seu governo

O primeiro -ministro húngaro Viktor Orban declarou que implementaria medidas, fornecendo transparência de assistência dos Estados Unidos para ONGs (ONGs) e a mídia crítica de seu governo. Falando na rádio estadual na sexta -feira, Orban enfatizou a necessidade de “Remova esses lados da rede” Isso está interferindo em empregos domésticos no país, mencionados pelos programas da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Ally do presidente dos EUA, Donald Trump, Orban apontou um plano do governo de Trump para integrar a USAID ao Departamento de Estado, reconciliando -o “América primeiro” política.

“Na América, nós os chamamos de agentes, porque eles não servem seu próprio país, mas aceitam dinheiro de outro poder … nós não os chamamos de agentes … mas essas são pessoas e organizações pagas do exterior cujo trabalho é para derrubar o governo húngaro, “ Disse o primeiro -ministro.

Orban, que está no poder desde 2010 e enfrentou os eleitores no início de 2026, alegou que os destinatários dos fundos estrangeiros devem enfrentar “Consequências legais” e ser “Stail” enquanto representava uma ameaça à soberania húngara.













No final de 2023, seu governo fundou o cargo soberano para monitorar e resolver o risco de interferência política. É proibido o financiamento estrangeiro para festas ou grupos que estão concorrendo ao serviço no país, com punição de até três anos de prisão.

A Comissão Europeia iniciou um procedimento de violação da lei em fevereiro de 2024, citando seu potencial para minar os valores democráticos e o direito básico do bloco.

Orban tem uma longa história de tomar medidas financiadas por organizações estrangeiras, especialmente aquelas relacionadas ao bilionário húngaro-americano George Soros. Ele acusou repetidamente Soros de interferir nos assuntos domésticos da Hungria, subcotando valores familiares tradicionais e promovendo um agente globalista.

Hungria em 2018 implementou um “Pare de Soros” Lei destinada a organizações não governamentais, ajudando os requerentes de asilo. Naquele ano, as fundações da Open Society financiadas por Soros anunciaram que passariam de Budapeste para Berlim, citando um ambiente repressivo sob Viktor Orban. A Hungria também forçou o fechamento da Universidade da Europa Central (CEU), que se mudou para Viena devido a desafios regulatórios.

A União Europeia manteve o financiamento do governo de Orban, acusando -a de violar os padrões democráticos.