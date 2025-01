A idade de John Wick finalmente revelou, aqui está a idade que ela é comparada a Keanu Reeves

Embora o John Wick A franquia é conhecida por seu universo detalhado, os fãs sempre foram curiosos sobre quantos anos o personagem principal está em cada filme. Com Keanu Reeves no papel principal, a franquia de ação começou com seu primeiro filme em 2014. O filme original mostra um aposentado John Wick navegando um novo caminho na vida depois de deixar seu trabalho como assassino. No entanto, vários eventos traumáticos levam o personagem a pegar em armas novamente.

Embora o primeiro filme tenha confirmado que John Wick se aposentou cinco anos antes dos eventos vistos no filme, não esclareceu quantos anos o personagem é. No entanto, o produtor de John Wick, Basilio, Iwanyk, revelou recentemente o personagem do personagem.

John Wick é muito mais jovem em comparação com a era de Keanu Reeves

Em uma discussão recente com O diretoBasilio Iwanyk divulgou a linha do tempo precisa da franquia John Wick de quatro filmes e revelou que a idade do personagem titular tinha 52 anos.

“Os três primeiros filmes acontecem em dois meses”. Então ele acrescentou que o quarto filme “acontece oito meses depois, quando está se recuperando de suas feridas”, o que significa que os eventos de toda a série de filmes acontecem apenas por um ano da vida do personagem principal.

Curiosamente, Keanu Reeves foi de 49 anos em 2014, o que o torna três anos mais novo que o personagem que ele interpreta. Desde então, o ator canadense superou sua contraparte na tela devido à linha do tempo muito cheia das sequelas.

A dinâmica da idade pode mudar em uma quinta parcela, que ainda não foi oficialmente verde. Em uma entrevista recente, Keanu Reeves sugeriu que ele está interessado em reproduzir o papel de outra sequência dizendo: “Você nunca pode dizer”, na perspectiva de outro capítulo da série. Reeves será visto abaixo como o personagem de uma participação especial no próximo spin-off de dançarino de John Wick, que apresenta Ana de Armas no papel principal e ocorre entre os eventos do Capítulo 3 e o capítulo 4 da franquia John Wick.