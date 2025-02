A idéia de “competição” de Trump: apenas os homens brancos precisam se inscrever

Sim, “The Daily Show” É um show de comédia. Mas o anfitrião Jon Stewart fez um ponto sério depois que o presidente Trump, sem evidências, culparam um acidente de avião fatal por diversidade, equidade e inclusão ou esforços de DEI para trazer mulheres e minorias raciais para a força de trabalho federal.

Trump está fazendo um esforço deliberado, Stewartditado“Fazer a configuração padrão da concorrência nos Estados Unidos um garoto branco”.

Apontando para o Secretário de Defesa Pete Hegesh e o Secretário de Transporte Sean Duffy, Stewart Sarcasticamente disse As personalidades da televisão obtiveram seu trabalho “puramente baseado no mérito e inteligência”.

Stephen A. Smith, comentarista esportivo da ESPN, não estava tentando ser divertido quando fez um ponto igualmente de punção sobre a promoção de Trump em Hegset para Sean Hannity, da Fox.

A ascensão de Hegseth para “Secretário de Defesa dos Estados Unidos que supervisiona 3,5 milhões de pessoas, que não é qualificado”, Smith disse. Ele sugeriu que Hegesh era um exemplo clássico de política de identidade que beneficiou homens brancos não qualificados, como o gabinete de Trump.

A preferência de Trump por homens brancos, mesmo aqueles com defeitos óbvios, ficou evidente quando ele contratou recentemente um homem branco. quem escreveu em outubro passado Que “homens brancos competentes devem estar no comando se você quiser que as coisas funcionem”.

Darren Beattie, agora no Departamento de Estado, Ele foi demitido do governo Trump em 2018 Depois de falar em uma conferência que atraiu nacionalistas brancos. Agora, ele está de volta ao governo Trump depois escárnio Todos os esforços de diversidade, como “codificar os sentimentos de mulheres e minorias e a desmoralização de homens brancos competentes”.

Alguém pode imaginar Trump contratando um homem negro que fez uma declaração tão preconceituosa sobre os brancos?

É difícil não ver o racismo nos incrustantes de ataques de diversidade de Trump no início de seu segundo mandato. Seu ataque vem apesar de Uma pesquisa de pew de novembro Isso mostra 52 % dos programas de diversidade, equidade e inclusão da diversidade de maioria para fornecer a homens e mulheres de todas as raças uma oportunidade em uma nação multi -regular.

Em 2019, no meio de seu primeiro mandato como presidente, duas pesquisas, uma por Consulta política/matinal E o outro para QuinnipiacoEle descobriu que 54 % e 51 % dos americanos concluíram que Trump é racista.

Desde então, Trump falou sobre imigrantes como “envenenando o sangue“Da nação, chamado “Black Lives Matter” um símbolo de ódio e recentemente Desculpe insurrecionistas ligados a grupos supremacistas brancos.

Isso levou a uma dura divisão racial no índice de aprovação de Trump. PARA Pesquisa de bancos na semana passada Ele enfatizou isso, dando a Trump uma qualificação líquida de pontos menos 59 com negros, menos 26 pontos com os hispânicos americanos, mas mais 12 pontos com brancos.

Essa divisão racial entre os americanos se reflete na polarização entre republicanos e democratas em Trump. Dois terços dos republicanos, em um 2021 Pesquisa do Instituto de Pesquisa de Religião PúblicaEle disse que prestar atenção à diversidade “significa que os Estados Unidos correm o risco de perder sua cultura e identidade”.

Nas últimas semanas, viajei por todo o país promovendo meu novo livro, Novo prêmio por esses olhos. De Seattle, a São Francisco, Cleveland, St. Louis e Filadélfia, ouvi dizer que os americanos falam sobre relações raciais com Trump na Casa Branca.

O que ouvi é que, mesmo para os apoiadores de Trump, é necessário que os óculos não vejam racismo nas ações de Trump.

É decepcionante para muitos leais a Trump quando ele Ele interrompe os esforços do Departamento de Justiça Reformar os departamentos policiais que enfrentam posições de brutalidade racista. A cegueira do racismo é essencial para olhar para o outro lado enquanto Trump é limpo Uma ordem de 1965 Pedindo aos empreiteiros do governo que acabem com a discriminação contra a contratação contra mulheres, negros, latinos e outros grupos minoritários.

O presidente Lyndon Johnson assinou essa ordem no ano seguinte ao Congresso aprovou a lei dos direitos civis, porque Disse Os negros ainda estavam impressionados com a história de não ter oportunidades iguais.

Sessenta anos depois, Trump ordenou que todos os trabalhadores federais vinculados a programas de diversidade fossem permissão. Sua chamada para “Encerrar os programas DEI do governo radical e desperdício“Ele liderou o Forças aéreas Para parar de aparecer Treinando vídeos que eles celebram A obra histórica dos pilotos negros durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar da segregação, eles lutaram pelos Estados Unidos como aviadores de Tuskegee. Essa ordem era tão escandalosa que um senador republicano do Alabama protestadoE foi revertido rapidamente.

Depois, há Marko Elez, um funcionário da eficiência do departamento do governo a quem Elon Musk disse que iria restaurar depois The Wall Street Journal Descobriu antigas publicações de mídia social Supostamente de Elez defendendo “normalizar o ódio indiano” e instituir uma “política de imigração eugênica”.

Incrivelmente, o vice -presidente JD Vance, que é casado com um índio americano, saltou para a defesa de Elez: “Não estou preocupado que meus filhos cometam erros ou no desenvolvimento de pontos de vista daqueles que então se arrependem”. Vance publicado em X.

Ponto justo. Ninguém merece ser julgado apenas pelo pior que eles disseram. No entanto, como uma nocão de almíscar, esse homem exerce um enorme poder. Seus preconceitos raciais auto -proclamados influenciam seu uso de poder?

O icônico escritor conservador William F. Buckley Jr. reconheceu os perigos da política reacionária e resistiu às forças racistas e anti -semíticas da John Birch Society, que tentou sequestrar o Partido Republicano na década de 1960.

Onde está Bill Buckley desta geração, disposto a chamar esses jogos racialmente incendiários como um perigo para a República?

Juan Williams é analista político sênior do Fox News Channel e prêmio historiador de direitos civis. Ele é o autor do novo livro “Novo prêmio por esses olhos: o segundo movimento dos direitos civis da ascensão da América. “

