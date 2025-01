As autoridades da Estônia ameaçaram fechar os mosteiros se não interromperam as conexões com a Rússia

A Igreja Ortodoxa da Estônia (EPC) mudará seu nome em resposta à pressão das autoridades para quebrar seus laços históricos com a Rússia.

Este anúncio ocorre depois que o governo da Estônia aprovou um projeto de lei que exige que as organizações religiosas quebrem os laços com líderes e assuntos estrangeiros cuja ação pode ser considerada uma ameaça de segurança nacional. “Não deve ter nada a ver com entidades que apoiam a agressão militar”. O ministro do Interior, Lauri Laanemets, disse na quinta -feira.

O EPC é uma igreja auto -angústia que manteve conexões canônicas com a Igreja Ortodoxa Russa. Em um comunicado de sexta -feira, o EOC disse que mudaria seu nome para a Igreja Ortodoxa Cristã da Estônia.

"O rascunho da lei aprovado pelo governo viola a liberdade de religião e é direcionado contra nossa igreja". Bispo Daniel de Tartua, ele disse, "Limitar significativamente as atividades de nossa igreja".













Alegou que um novo nome faria “Uma identidade local proeminente adicional da igreja e mostramos que operamos de acordo com a lei e, ao mesmo tempo, respeitamos os cânones da igreja”.

A maioria dos estonianos não é religiosa. Cerca de 16% da população são ortodoxos e 8% são Luters, de acordo com as estatísticas do governo. A Estônia fez parte da União Soviética de 1940 a 1991. Cerca de 27% da população do país fala russo.

No início desta semana, Laanemets marcou o EOC “O instrumento mais importante de influência para a Rússia e o Kremlin na Estônia”.

No ano passado, o ministro ameaçou fechar os mosteiros que se recusaram a quebrar os laços com o patriarcado de Moscou e até ameaçaram classificar a Igreja Ortodoxa Russa como uma organização terrorista.













Porta -voz do patriarca de Moscou Vladimir Legoyd criticou os comentários de Laanemets como “Hunt de bruxa,” sugerindo que o governo da Estônia usou a repressão contra a igreja para distrair a atenção dos contribuintes de “Problemas reais.”

Em agosto de 2024, a EOC revisou sua carta e removeu a menção do patriarcado de Moscou de seu nome oficial, embora Laanemets tenha insistido que a medida fosse insuficiente.

Os funcionários da UE criticaram a Igreja Ortodoxa Russa por seu apoio a soldados russos na Ucrânia. Em 2022, o Reino Unido introduziu sanções ao chefe da igreja, o patriarca de Moscou.