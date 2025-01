A Igreja Ortodoxa Kadamattam St. George ganha uma nova vida

A popular Igreja Ortodoxa Kadamattam St. George ganhou nova vida graças aos esforços dos amantes da história, que veem a preservação da igreja e de seus famosos murais em sua forma original como uma forma de vislumbrar a rica herança do Cristianismo. em Kerala.

Toda a igreja foi restaurada com novos materiais para substituir as áreas danificadas com madeira como na igreja original. O padre Sunny Varghese, vigário, que também chefia a equipe que supervisiona as obras, disse que cerca de 3.000 pés cúbicos de madeira foram usados ​​para as obras de restauração.

Os murais originais foram restaurados com cores naturais. Essas combinações de cores orgânicas proporcionam um vislumbre do mundo enquanto os artistas experimentavam pacientemente para obter os tons certos usados ​​na confecção dos murais. O Padre Varghese disse que o mural mais notável foi o de São Jorge. Ele acrescentou que originalmente se acreditava que a igreja havia sido erguida no século IX por Mar Abo, um bispo persa. “Na igreja há também uma cruz persa, que ainda hoje está em perfeitas condições”, acrescentou.

O mural mais importante do interior é o de São Jorge e o dragão. Há também cenas da tradição cristã. A igreja Kadamattam original foi fundada no século IX. As autoridades da Igreja disseram não ter evidências de quaisquer reformas subsequentes, exceto em 1945.

Muitos acreditam que o túmulo encontrado perto da igreja é do Padre Kadamattam. Contudo, a crença popular não foi aceita pelos historiadores ou autoridades eclesiásticas. Acredita-se que o Bispo Abos tenha ido de Kadamattam, perto de Kolencherry, para Kollam, onde fundou uma igreja em homenagem à Mãe Maria e morreu em Kollam.

O trabalho de restauração começou há mais de três anos, e a igreja será rededicada nos dias 6 e 7 de fevereiro pelos Catholicos do Oriente e pelo Metropolita Baselios Mar Thoma Mathews III de Malankara, líder da Igreja Ortodoxa Síria de Malankara.