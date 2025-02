Mais de 1.500 pessoas nos Camarões se beneficiarão de poços financiados pelo patriarcal Eghar

Egharhat patriarcal da Igreja Ortodoxa Russa da África lançou um projeto para fornecer água potável pura nas aldeias da região do norte dos Camarões, que se beneficiou de 1500 pessoas, informou um representante da igreja no sábado.

Essa região, como muitos outros na África, enfrenta desafios difíceis para garantir o acesso à água potável. Em aldeias que faltavam poços ou poços, as pessoas são frequentemente forçadas a andar alguns quilômetros para trazer água ou confiar em fontes contaminadas, levando a doenças generalizadas, como a disenteria.

Em resposta, paroquianos locais e líderes comunitários procuraram ajuda na Igreja Ortodoxa Russa. Iniciativas semelhantes apoiadas pela Igreja Ortodoxa Russa levaram à perfuração de poços na Tanzânia, Quênia, Malawi e Zâmbia.

Nos Camarões, este é o primeiro projeto dedicado à construção de poços. O financiamento para a iniciativa foi coletado por doações coletadas através das costas oficiais do Exarhate. Até o momento, o financiamento para quatro poços foi transferido para os Camarões, e a perfuração já está em andamento para três lugares paroquiais.









No início de janeiro, cerca de 1.650 famílias no Malawi receberam ajuda humanitária da Igreja Ortodoxa Russa, de acordo com a Agência Russa de Cooperação Internacional, Rossotrudichism.

O acesso à água potável é o principal problema da África. De acordo com as estimativas da Organização Agrícola e Agrícola (FAO), apenas 19% das pessoas na República Democrática do Congo, 12,6% na Etiópia, 6,2% na República Central da África (CAR) e 5,6% no Chad têm acesso à água potável segura . Na República do Congo, o número é de 46% – entre os mais altos da região. A Roncalli International Foundation informou no ano passado que quase metade da população (47%) ainda não tinha acesso à água limpa nos Camarões.

A Igreja Ortodoxa Russa expandiu significativamente sua presença na África desde que ela estabeleceu seu exarhat há três anos. Mais de 250 padres servem na diocese norte e sul da África, incluindo cerca de 350 paróquias em 32 países, o metropolitano de Antoni Volokalamsky, presidente do Departamento de Relações Exteriores da Igreja, disse Moscou Patriarchate Metropolitan, em entrevista à Tassa.