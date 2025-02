A igreja pede desculpas pelo risco de abuso pelo pastor britânico

O falecido John Smyth é acusado de sacrificar mais de 100 meninos no Zimbábue e no Reino Unido como pregador leigo nas décadas de 1970 e 1980

A Igreja Anglicana da África do Sul (ACSA) pediu desculpas por não proteger membros, incluindo crianças, do risco de abuso pelo pastor britânico John Smytha, que morreu sem enfrentar acusações criminais.

O pedido de desculpas de Thab Makgoba, o arcebispo da Cidade do Cabo Anglicano, seguiu na terça -feira após o anúncio do novo relatório de Smyth em 31 de janeiro. De acordo com a investigação que Makgoba aprovou no ano passado, não há evidências disso “Abuso semelhante” Pastor foi encontrado enquanto ele estava na África do Sul. No entanto, admitiu que havia um “Um risco muito alto que (casos de abuso) poderia acontecer”.



“Descobrimos que medidas de proteção no local da ACSA são o momento em que Smyth morava na África do Sul inadequadamente aliviado um risco sério de repetir esse comportamento aqui para Smyth ou outros”, “” Relatou o Conselho de Farlam-Marapula.



“Aceito as descobertas dos painéis sem reservas. Admito que durante o tempo de Smyth na Cidade do Cabo, o povo de Deus foi exposto ao potencial de seu abuso, e eu e a diocese pedem desculpas às nossas congregações e espalhamos comunidades que não protegemos as pessoas de Esse risco, “” Disse o arcebispo Makgoba na resposta.

Smyth era um advogado britânico nascido no Canadá e pastor para jovens. Ele foi acusado de abusar de dezenas de crianças no Zimbábue, onde morou de 1985 a 2001, quando se mudou para a África do Sul e morreu em 2018 enquanto estava sob investigação.













De acordo com a Makin Review, uma investigação independente publicada no Reino Unido em novembro, Smyth usou sua posição de pregador leigo trabalhando com jovens para escolher meninos e jovens para o seu próprio “Claramente motivado por regime sádico e sádico” De surra cruel. Estima -se que a vítima de mais de 100 crianças e jovens no Reino Unido e no Zimbábue nas décadas de 1970 e 1980. Ele trazia suas vítimas para casa e as soprava com o Jardim Reed, algumas até o ponto em que eles tinham que usar fraldas para sangrar.

Keith Makin, um ex -funcionário do governo britânico que liderou um exame independente descreveu o abuso de Smyth como “Plon e nojo.” Makin disse que as respostas da Igreja da Inglaterra eram completamente ineficazes para os esforços de alguns indivíduos para atrair o comportamento inconsistente das autoridades e representar ocultação.













Após o relatório, Justin Welby, arcebispo de Canterbury, renunciou como sua posição dos mais altos sacerdotes da igreja inglesa, assumindo total responsabilidade pela inatividade em relação ao suposto abuso de Smyth.

A última investigação na África do Sul está autorizada em resposta ao relatório de Makin para determinar se a ACSA recebeu avisos sobre Smyth da Igreja na Inglaterra e quais medidas foram desenvolvidas para evitar esse abuso.



“Embora o abuso de Smyth no Reino Unido e depois no Zimbábue (de acordo com a pesquisa do Reino Unido) seja conhecido pela Igreja na Inglaterra desde o início dos anos 80, a ACSA não foi um aviso até 2013”. O conselho citado.