A imagem positiva é de apenas 65,7 %, observador: os resultados da pesquisa devem ser vistos na íntegra

Yakarta, vivo – Os resultados da Pesquisa de Investigação e Desenvolvimento de Kompas colocam a polícia nacional como uma instituição estatal com uma imagem positiva de 65,7 %. Esse número é o mais baixo em comparação com outras instituições.

Várias partes consideram que o desempenho da polícia nacional é muito ruim. Até alguns deles pediram ao presidente Pabowo Subianto que mudasse o chefe de polícia nacional.

Ilustração da segurança do sistema conjunto TNI-Polri

Respondendo a isso, o fundador do Instituto Haidar Alwi (HAI), Ra Haidar Alwi, os resultados da Pesquisa de Pesquisa e Desenvolvimento de Kompas devem ser vistos em sua totalidade. Porque, se apenas um pedaço de pedaços for temido, há uma percepção errada ou mal -entendida.

“Os resultados da pesquisa de pesquisa e desenvolvimento de Kompas devem ser vistos em todo o seu Gibrán”, disse Haidar “, disse Haidar Alwi, citado na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025

Ambos são realizados com a mesma metodologia. Ambos o tempo é de 4 a 10 de janeiro de 2025, o número de entrevistados é de 1.000 das mesmas pessoas, e o nível de confiança é de 95 % e a taxa de erro também é a mesma, ou seja, +/- 3,10 %.

Por um lado, disse Haidar Alwi, a imagem positiva da polícia nacional com 65,7 % é a mais baixa entre outras instituições. Mas, por outro lado, a satisfação do público com a estabilidade política e de segurança de 85,8 % é a mais alta em comparação com o bem -estar social (83,7 %), a economia (74,5 %) e a aplicação da lei e da lei e dos direitos humanos (72,1 % ).

“De onde vem a alta taxa de estabilidade da segurança política? Um deles é da polícia nacional. Como o estado não está na guerra, a estabilidade da segurança doméstica é principalmente de responsabilidade da polícia nacional”, disse ele Haidar Alwi

“Isso significa, apesar da menor imagem positiva da polícia nacional, a satisfação indiretamente da comunidade com o desempenho da polícia nacional é realmente a mais alta”, disse Alwi.

Fundador do Instituto Haidar Alwi (Hai), R Haidar Alwi

Além disso, Haidar Alwi acredita que os resultados da Pesquisa de Pesquisa e Desenvolvimento de Kompas podem ser um material de avaliação para a polícia nacional que é melhor no futuro.

“Acho que os resultados da Polícia Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Kompas são muito abertos a críticas e contribuições públicas”, disse Haidar Alwi.