A importância das mulheres terem independência financeira, aqui estão 3 maneiras de alcançá-la

Jacarta – A independência financeira é um aspecto importante que todos os indivíduos, incluindo as mulheres, devem ter. Com independência financeira, as mulheres não só serão capazes de satisfazer as suas próprias necessidades, mas também terão a liberdade de tomar as melhores decisões para si e para as suas famílias.

Leia também: A pesquisa diz que a segurança financeira da Geração Z e da Geração Millennials é péssima, por quê?

A CFO do SeaBank, Lindawati Octaviani, falando em um podcast Womantalk, destacou a importância de as mulheres terem controle sobre suas próprias finanças. Segundo ele, independência financeira é a liberdade das pessoas de tomarem as decisões financeiras corretas.

“As mulheres podem alcançar a independência financeira dando pequenos passos e começando o mais rápido possível”, disse ela num comunicado de imprensa na quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

Leia também: Dicas para escolher um empréstimo saudável, para que sua carteira fique segura

Como? Aqui estão três etapas para as mulheres alcançarem a independência financeira.

 Ilustração do transtorno de TDAH em crianças

Leia também: Previsão financeira do Horse Shio em janeiro de 2025, grandes oportunidades esperam por você!

1. Economize diligentemente e seja disciplinado.

Um dos primeiros passos para alcançar a independência financeira é começar a poupar regularmente. Poupar não só ajuda a criar fundos de emergência, mas também é uma base importante para a gestão das finanças. Escolha produtos de poupança que sejam seguros e lucrativos, como poupanças com juros competitivos que proporcionem retornos diários.

2. Saiba mais sobre produtos de investimento

Compreender os produtos de investimento também é uma parte importante para alcançar a independência financeira. Os depósitos, por exemplo, são um instrumento de investimento relativamente seguro e adequado para iniciantes. Com taxas de juro bastante competitivas e opções de prazos flexíveis, os depósitos podem ser o primeiro passo para as mulheres começarem a investir com segurança.

3. Reduza pequenos custos

Pequenos custos que muitas vezes são ignorados, como taxas de transferência interbancária, podem tornar-se grandes despesas se aumentarem todos os meses. Além disso, reduza as despesas diárias, como comprar café ou pedir comida online, o que, se feito com muita frequência, também pode sobrecarregar o orçamento mensal.

Portanto, ao mudar esse hábito, por exemplo, fazendo o próprio café em casa ou cozinhando, as mulheres podem ser mais sábias na hora de administrar suas finanças.

É assim que as mulheres podem alcançar a independência financeira. Isto não só ajuda as mulheres a alcançar a estabilidade económica, mas também lhes permite ter mais confiança para enfrentar os desafios da vida.