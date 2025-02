A importância de imagens claras no mobil Dashcam

Yakarta, vivo – DASHCAM Ou um painel funciona como um gravador em um veículo que pode ser usado como evidência quando ocorre um incidente na estrada.

Leia também: Dashcam sofisticado com tecnologia de erva está presente no IIMS 2025

A clareza das imagens é muito importante para identificar autores em casos de roubo, vandalismo ou colisões. Os registros de alta resolução também ajudam a resolver disputas legais ou reivindicações de seguro com maior precisão.

No Salão Internacional Indonésio (IIMS) 2025, a Blackvue apresentou uma atualização de seu popular produto de painel, DR590X Plus 2025.

Leia também: 70MAI Comunidades de automóveis carregadas

Este dispositivo foi projetado para produzir gravações de alta qualidade, garantindo que todos os detalhes sejam claramente visíveis sob várias condições.

O Blackvue DR590X Plus 2025 vem com uma lente aprimorada para produzir imagens mais claras, especialmente em condições de pouca luz. O sensor Sony Starvis permite que a gravação seja mais clara, mesmo à noite ou em um ambiente de iluminação baixa.

Leia também: As câmeras da placa usam a tecnologia de IA, esta é a função deles

Esta camada tem uma resolução completa de HD 60 fps, que ajuda a capturar o movimento mais sutil. Outros recursos incluem modos de estacionamento para monitoramento de veículos quando não estão em uso, Monitor de tensão Para evitar danos à bateria, bem como opções de GPS para gravar a velocidade e a localização do veículo.

Além disso, o sensor de colisão permite gravação automática durante um incidente. Este dispositivo também pode ser vinculado ao aplicativo Blackvue para facilitar o acesso de gravação.

“O Blackvue DR590X Plus 2025 é conhecido há muito tempo por sua durabilidade. Com a melhoria da qualidade da imagem, os usuários podem parecer mais seguros e ter evidências visuais mais precisas”, disse Rudy, diretor de marketing da Blackvue Indonésia, de acordo com Long Live na sexta -feira , 14 de fevereiro de 2025.

O design minimalista faz com que esse dispositivo não seja impressionante e não interfira na visão do controlador. O modo furtivo permite que as luzes indicadoras se apagem para dificultar a detecção. As características de resistência à alta temperatura também o tornam mais confiável em várias condições climáticas.

Na exposição IIMS 2025, a Blackvue oferece descontos de até 40% e vários prêmios adicionais. Este produto está disponível com uma faixa de preço de cerca de RP. Cada unidade está equipada com uma garantia de até três anos.