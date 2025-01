A importância do papel dos pais em acompanhar adolescentes acessando o mundo digital

Yakarta, vivo – Tiktok, em colaboração com a organização sem fins lucrativos da Fundação Sejiwa, acaba de celebrar um programa escolar intitulado Choicioning e #SalingJaga em Tiktok em seis escolas secundárias e escolas secundárias vocacionais na área de Soaptabek no final de 2024. Lançado em outubro em outubro em outubro em outubro. No ano passado, além de apresentar painéis de discussão, este programa também explora a perspectiva de adolescentes e pais sobre a consciência da segurança digital por meio de pesquisas internas realizadas durante o evento que envolveu mais de 600 participantes, incluindo adolescentes, pais, professores e responsáveis.

“Este evento de roadshow mostra claramente que os pais e os adolescentes têm seus próprios desafios ao lidar com problemas de segurança no mundo digital. Pesquisas e discussões internas mantidas durante o evento fornecem uma visão valiosa, ajudando -nos a entender melhor o que a parte das divisões realmente precisa.

 Em emocionante roadshow de roadshow criativo e #salingjaga Program em Tiktok

Muitos adolescentes preferem conselhos de criadores do que os pais quando enfrentam os desafios do mundo digital

As principais descobertas neste roadshow são que, embora os adolescentes sejam muito ativos em plataformas digitais, muitas delas relutam em falar sobre suas experiências digitais com os pais.

A pesquisa interna também mostra que apenas 26 % dos adolescentes sentem a necessidade de assistência dos pais quando enfrentam desafios no mundo digital. A maioria dos adolescentes tende a procurar assistência de criadores ou famílias externas para obter informações relacionadas a problemas de segurança nas plataformas digitais.

Respondendo a essa descoberta, Diena Haryana, fundadora da Fundação Sejiwa, disse: “A chave para melhorar a comunicação e a confiança dos adolescentes para os pais em sua viagem digital é como os pais podem criar uma sensação de conforto, para que os adolescentes que desejam compartilhar seus Experiências digitais.

O desejo dos pais é necessário para “alfabetizar a tecnologia” para ajudar os adolescentes

Por outro lado, muitos pais percebem que muitos deles ainda não entendem os desafios que os adolescentes enfrentam no mundo digital. Isso se reflete nos resultados de uma pesquisa interna que mostra que 80 % dos pais consideram uma idéia de como enfrentar os desafios digitais como informações importantes para eles. Além disso, os pais também sentem quando entendem as características de segurança digital existentes, tornando -as mais preparadas para acompanhar seus filhos adolescentes.

Sri Sugiyartuti, vice -diretor da SMAN 73 Yakarta, revelou que programas como esse são muito úteis, especialmente ao fornecer novas idéias sobre como os pais podem participar mais das atividades digitais das crianças por meio de características de participação familiar em Tiktok. “Essa característica permite que os pais monitorem e apoiem seus adolescentes de uma maneira mais transparente. Também somos lembrados de que continuamos a seguir o desenvolvimento do mundo digital para que as crianças possam orientar melhor, dados os desafios no ciberespaço, eles são cada vez mais complexos”. Ele disse.

Pesquisas internas foram realizadas durante uma série de programas emocionantes para serem criativos e #salingjaga em Tiktok, que foi realizada em seis escolas secundárias e escolas profissionais da Metropolitan Area Cibubur High School, Rimba Mada Mada Bogor e Smkn 3 Bogor. Além de apresentar palestrantes da Fundação Tiktok e Sejiwa, este programa também convidou os jovens criadores de Tiktok como Lianna Nathania, Ghina Eroz, rival Amir e Tiranissya, elevando criadores de Tiktok como Halimah e Reda Gaudiamo.

“Os adolescentes costumam fazer plataformas digitais, como jornais para compartilhar histórias pessoais. Como pais, podemos instruí -los a ser mais sábios, por exemplo, para expressar sentimentos, pode ser feito em um espaço privado com familiares ou amigos íntimos. Enquanto usam uma plataforma Digital, entregue -os para mostrar positivamente talento e criatividade.

“A Tiktok oferece uma variedade de características de segurança para adolescentes muito úteis. Por exemplo, filtros de palavras -chave nos comentários podem ser usados ​​para evitar comentários negativos. Ao usar essa função de segurança, os adolescentes podem continuar canalizando sua criatividade confortavelmente”, jovem criador, Lianna Nathania .