A incrível homenagem do Dr. Pol Al Nieto Adam Butch explicou

Os fãs ficaram curiosos sobre o que aconteceu com Dr. Jan Pol Adam Butch Incredible Neto. Essa curiosidade sobre o neto do Dr. Pol, Adam, o destino causado depois que seu tributo foi exibido em um episódio de 2019 do incrível Dr. Pol. Life of Dr. Jan Pol em Pol Veterinary Services, mas também ofereceu aos fãs vislumbres em sua vida pessoal e seu relacionamento com sua família.

Então, o que aconteceu com o incrível neto do Dr. Pol Adam? Ele morreu? Aqui está a verdade por trás do neto do Dr. Pol, Adam, explorou o tributo.

O que aconteceu com o incrível neto do Dr. Jan Pol, Adam Butch?

O incrível neto do Dr. Jan Pol, Adam Butch, morreu em sua casa em 18 de setembro de 2019, aos 23 anos. Seu episódio de homenagem foi emitido três dias depois, em 21 de setembro de 2019. As circunstâncias em torno do desaparecimento de Adam Butch ou sua causa são desconhecidas. Isso ocorre porque sua família não o revelou e manteve sua privacidade com relação à questão.

Adam Butch fez apenas aparições esporádicas no incrível Dr. Pol, como o resto de seus membros de sua família.

De acordo com o dele obituárioAdam Butch nasceu em 20 de agosto de 1996 em Saginaw. Inicialmente, ele seguiu sua educação na MacGregor Elementary, St. Stanislaus Elementary and Santa Family Middle School. Então, Adam frequentou o All Saints High School, onde serviu no time de futebol da universidade e na Sociedade Nacional de Honra. Ele se formou na All Saints High School em 2014.

Adam seguiu sua educação universitária na Michigan State University. Aqui, ele trabalhou como assistente de educação em ciências da computação e também era membro do Comitê de Relay para a Vida.

Adam, no entanto, voltou para casa. Ele começou a promover o objetivo de ajudar outras pessoas. Finalmente, ele obteve sua certificação como técnico de farmácia e depois começou a trabalhar em Aid Rite.

Após sua morte, Adam deixou sua mãe, Kathlene, irmã Rachel, os avós maternos Diane e Dr. Jan Pol, os Paternos Thomas e Joanne Butch avós, seu amigo íntimo Tyler, sua namorada Julia e vários membros da família. Seu pai, Gregory Butch, havia morrido antes dele.