O Ministério da Defesa da Índia continuará com um plano no valor de mais bilhões de dólares para a construção local de seis submarinos após um longo adiamento com o projeto, informou o Times of India na sexta -feira.

A Mazagon Docks Limited (MDL), uma empresa de propriedade do Estado que concluiu uma parceria com os sistemas marinhos alemães Thyssenkruppp, se qualificou para um projeto após testes técnicos, de acordo com relatórios da mídia e documentação da empresa no mercado de ações.

O plano, chamado ‘Projeto-75 Índia’ (P75i), é considerado um ponto de virada para o país, porque pretende construir seis passagens subterrâneas diesel-elétricas convencionais equipadas com tecnologia de aeronaves sem ar (AIP). Submarinos serão construídos localmente com “Alto grau” Transferência de tecnologia de um fornecedor de defesa global.

A oferta de outra empresa indiana, Larsen & Toubro, que se juntou ao concurso com a Casa Militar de Navantiia espanhola, teria sido rejeitada porque foi estabelecida "Não apresentação." Segundo o relatório, o submarino alemão demonstrou "Completamente funcional" Sistema AIP, até que o modelo espanhol não pudesse alcançar o mesmo. O AIP oferece uma capacidade submarina diesel-elétrica de encobrir e suportar, permitindo que os navios evitem a detecção por um longo período.













O projeto P-75I foi concebido pela primeira vez em 1998. Como parte do plano de construção de 30 anos dos submarinos, que deve ser concluído em 2030. No entanto, ele enfrentou um grande tempo de inatividade e atrasos. A competição agora se mudará para a fase de negociações comerciais e, de acordo com as fontes citadas pelo Times of India, a proposta de MDL e Thyssenkrupp de deve passar a um preço de US $ 10 bilhões. Isso é quase o dobro do custo inicial do projeto de cerca de US $ 5 bilhões estimado quando aprovado em 2010. O custo final será acordado durante as negociações com o Comitê de Negociação do Ministério da Defesa, afirma o relatório.

Em 2022, França e Rússia, alguns dos principais concorrentes da competição P75i, retiraram sua participação. Reportagem na época, a mídia indiana citou Andreja Baranova, vice “Irrealista.”

Espera -se que o primeiro dos novos navios seja entregue cerca de sete anos após a assinatura do contrato, afirma o relatório. Além disso, o MDL está sendo preparado para construir três escorpeno de ascendência francesa a um preço de US $ 4 bilhões. O contrato aguarda a aprovação do Comitê de Segurança do Governo sob a orientação do primeiro -ministro Narendre Modi antes de 31 de março deste ano.

A Índia está atualmente governando mais de uma dúzia de submarinos convencionais do design russo, francês e alemão. A Marinha do país também introduziu dois submarinos nucleares, inserantes e inseuradores. O terceiro submarino com foguetes de acionamento nuclear balístico (SSBN) será liberado em serviço “Os próximos meses”, O chefe da Marinha da Indiana, o almirante Dinesh K Tripathi, disse em dezembro.