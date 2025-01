A Índia derrota a Irlanda por 116 corridas e assume uma vantagem incontestável de 2 a 0 na série feminina do ODI

Jogador de críquete indiano Jemimah Rodrigues. Foto do arquivo: Vijay Soneji/O Hindu

A Índia, aproveitando o primeiro século de Jemimah Rodrigues no críquete de 50 anos, derrotou a Irlanda por 116 corridas no segundo ODI feminino para assumir uma vantagem incontestável de 2 a 0 na série de três partidas aqui no domingo (12 de janeiro de 2025).

Optando por rebater, a Índia acumulou um gigantesco 370 em 5 com o capitão Smriti Mandhana (73), a estreante Pratika Rawal (67) e Harleen Deol (89) quebrando meio século, enquanto Jemimah fez um 91-ball 102 contra os infelizes arremessadores irlandeses .

Em resposta, a batedora e goleira irlandesa Christina Coulter Reilly marcou excelentes 80, mas seus esforços não foram suficientes, já que o lançador indiano Deepti Sharma agarrou três postigos em 37 corridas. Priya Mishra foi o outro lançador indiano de sucesso que conquistou dois postigos.

Pontuações curtas:

Índia 370 para 5 em 50 saldos (Smriti Mandhana 73, Pratika Rawal 67, Harleen Deol 89, Jemimah Rodrigues 102; Orla Prendergast 2/75).

Irlanda 254 para 7 em 50 saldos (Sarah Forbes 38, Christina Coulter Reilly 80, Laura Delany 37; Deepti Sharma 3/37, Priya Mishra 2/53).