A Índia desenvolverá um rival rival este ano – ministro de TI

Nova Délhi planeja lançar o modelo de IA até o final de 2025 para competir com Deepseek e Chatgpt, anunciou Ashwini Vaishnaw

A Índia desenvolverá seu próprio modelo de idioma grande, lançado pela Intelligence Artificial (IA) para competir com Deepsek e Chatgpt, Electronics e Ashwini Vaishnaw disse quinta -feira. Espera -se que seja “Pronto nos próximos 10 meses”, Ele afirmou, acrescentando que seu quadro fundamental já estava estabelecido.

Com a conclusão da fundação, o governo agora está focado em criar um sistema adaptado aos requisitos únicos da Índia, observou o ministro.

Como parte de sua inteligência artificial, o governo do primeiro -ministro Narendra Modi aprovou 18 propostas destinadas a acelerar as soluções de IA em setores -chave como agricultura e mudança climática. De acordo com o relatório da hortelã, esse suporte inclui acesso à força, dados e financiamento do computador.

Vaishnaw também revelou que seis principais desenvolvedores foram criados para lançar modelos básicos de IA até o final do ano. Fazer mais desenvolvimento relacionado “Acessível e disponível”, O ministro disse que o governo subsidiaria 40% do custo do cálculo, diminuindo o preço médio por unidade de computador com US $ 1,29 por hora.













Esta iniciativa é um componente essencial de uma missão de US $ 1,2 bilhão, que procura desenvolver idiomas principais e pequenos. Para fortalecer as oportunidades domésticas de IA, Nova Délhi está trabalhando para construir uma infraestrutura de computador com mais de 18.000 peças gráficas (GPU -A). As plataformas de Jio do bilionário Mukesh Ambanius entre as empresas estão correndo para conseguir isso, usando processadores avançados como o NVIDIA H100 Chips.

No início deste mês, a Bloomberg voltou a planejar construir o que poderia se tornar o maior data center do mundo em Jamnagar, no estado de Gujarat. As indústrias de confiança do conglomerado, sob a orientação de Ambani, gerenciam uma enorme refinaria, que é considerada a maior Jamnagar do mundo.

Espera -se que o data center tenha uma capacidade total de três gigavos, o que colocaria a Índia em um mapa em termos de habilidades tecnológicas avançadas. Os maiores data centers operacionais de hoje estão localizados principalmente nos EUA sob um gigavate.

As declarações de Vaishnawa ocorreram logo após o modelo de IA Deepseek atrair atenção global. Ele superou recentemente o US Chatgpt nos EUA como o ajudante de IA mais popular na App Store da Apple. Os analistas consideram o avanço do modelo chinês como evidência de que a inovação da IA ​​não exige necessariamente investimentos em capital maciços, sinalizando uma mudança na maneira como esse progresso tecnológico pode ser alcançado globalmente.