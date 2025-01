A Índia é um dos poucos países em posição de conversar com a Rússia, Ucrânia, Israel e Irã: EAM Jaishankar

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, interage com membros da comunidade indiana, na Espanha, em 14 de janeiro de 2024. | Crédito da foto: PTI

O Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, sublinhou o papel potencial da Índia no fim dos conflitos globais, dizendo que é um dos poucos países que está em posição de manter conversações com a Rússia e a Ucrânia e com Israel e o Irão.

Jaishankar, que se encontra numa visita de dois dias a Espanha, fez os comentários durante uma interacção com a comunidade indiana em Madrid, na segunda-feira, numa aparente referência às guerras na Ucrânia e na Ásia Ocidental, onde Israel combate o Irão. Hamas.

O ministro disse que hoje a Índia é vista como um contribuinte para um diálogo global onde, quando “o mundo olha para muitos, muitos desafios, questões diferentes, nós também apresentamos ideias e iniciativas”.

“Hoje há muito poucos países que estão em posição de dialogar com a Rússia e a Ucrânia”, disse ele.

Ele disse que o primeiro-ministro Narendra Modi visitou a Rússia duas vezes no ano passado e também foi a Kiev, na Ucrânia.

“A Índia é um dos poucos países que está em posição de também conversar com Israel e o Irão e o primeiro-ministro Modi pode fazer as duas coisas, sendo membro do Quad e dos BRICS”, disse ele.

“Então isso é algo que é realmente muito, muito único. E é único porque se você olhar para o mundo, é um mundo muito polarizado”, acrescentou.

O Quad é composto pela Austrália, Japão, Estados Unidos e Índia, enquanto o grupo BRICS tem agora como membros Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egipto, Etiópia, Indonésia, Irão e Emirados Árabes Unidos.

Jaishankar disse ainda que foi a Índia quem trouxe a União Africana para o G-20, o que deveria ter sido feito há anos.

O ministro disse que a Índia tem um plano para construir 4.000 quilómetros de novas estradas todos os anos, e 12 a 14 quilómetros de novas estradas estão a ser construídos todos os dias.

O ministro afirmou ainda que todos os dias são construídos 28 quilómetros de estradas e nos últimos 10 anos o número de aeroportos no país duplicou de 75 para mais de 150.

Jaishankar disse que o número de trens de metrô na Índia aumentou de seis em 2014 para 21 atualmente e planejamos levá-los a 60 cidades.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros destacou também as conquistas da Índia em sectores como a tecnologia espacial, ao conseguir aterrar no lado sul da Lua com a sua missão Chandrayaan-3.

Jaishankar disse que a Índia e a Espanha marcariam 2026 como um “ano duplo”, no qual celebrariam a cultura, o turismo e a inteligência artificial em ambos os países.

Jaishankar disse que esteve em Espanha como turista há pouco mais de 20 anos e acrescentou que em 2017 teve o privilégio de vir aqui com o primeiro-ministro Narendra Modi em 2017.

Disse que a visita do Presidente Pedro Sánchez à Índia no ano passado foi muito bem sucedida e o seu acordo com o Primeiro-Ministro Modi de que ambos os países deveriam fazer um esforço especial para promover o seu relacionamento.

Jaishankar anunciou também que a Espanha abrirá em breve um consulado em Bengaluru, o que considerou um “bom sinal” para aprofundar as relações entre os dois países.

Ele instou a diáspora a manter contato com a Índia e acompanhar os debates e conversas que ocorrem no país.

“A maior mudança que vi nos últimos 10 anos é a importância que o Governo da Índia e o povo da Índia atribuíram à contribuição da diáspora”, disse ele.

Jaishankar deu crédito ao primeiro-ministro Modi por fazer os indianos compreenderem a contribuição inestimável da diáspora.

Esta é a primeira visita de Jaishankar à Espanha como Ministro das Relações Exteriores, quase dois meses e meio depois que o presidente espanhol Pedro Sánchez visitou a Índia.

Na segunda-feira, Jaishankar encontrou-se com o seu homólogo espanhol, José Manuel Albares, e discutiu questões regionais e globais.