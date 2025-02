Crescendo abertura para Nova Délhi para os Estados Unidos chega no momento em que Washington repeti suas alianças globais

A visita de trabalho do primeiro -ministro Narendra Modi à Casa Branca em Washington envia uma mensagem em 13 de fevereiro de que a Índia está com pressa de se reconciliar com os Estados Unidos, algo que evitou acentuadamente isso por 75 anos desde a libertação do domínio colonial britânico. Isso decorre dos esforços da Índia para trazer à tona um lugar ao sol, um sonho que é o governo nacionalista hindu, que incentivou amplamente os países de elite, comparado à aliança geopolítica com os EUA.

Obviamente, há um lado torrente se ele se aproximar do sol tem seu perigo inato; O moral do mito de Icarus dos gregos antigos.

Trump parece combinar a proteção administrativa do zelo religioso com uma abordagem colonial sincera, que deve ser moralmente, política e geopoliticamente deve ser um anátema para as sensibilidades indianas.

Faltam uma estimativa real entre as elites indianas sobre uma situação internacional, que é quase totalmente atribuída ao seu pensamento enganoso de que agora posso ajudar a Índia a me tornar uma superpotência para se harmonizar com a China.

Assim, o ponto de conversa para Modi com Trump pode estar revivendo o corredor econômico Moribund India-Middle East (IMEC) pela rivalidade da iniciativa Chinese Belt and Road. Mas então o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahua ficou atormentado que a Arábia Saudita poderia ser o local ideal para mover os palestinos ejetados de Gaza. Riyadh, que poderia ter sido o principal financiador IMEC, tornou -se balístico.

A Índia não disse uma palavra dos planos israelenses americanos para a limpeza étnica em Gaza ou a idéia bizarra de Trump para assumir Gaza e se transformar na Riviera do Oriente Médio para ser criticado pelo resto do mundo e apoio a Abraham . É um problema unipolar, estúpido!









Trump corta seus aliados europeus na perfeição e espera se rejeitar, após a derrota da Ucrânia da OTAN. Essa visão surgiu quando o novo ministro da Defesa dos EUA, Peter Hegsetth, apareceu em uma reunião dos ministros da Defesa da OTAN na semana passada.

Questionado sobre a dedicação americana ao artigo 5. “Para atingir de maneira mais eficaz os objetivos desse contrato (OTAN), as partes, separadamente e comuns, usando auto -ajuda contínua e eficaz e assistência mútua, ele manterá e desenvolverá suas habilidades individuais e coletivas para resistir ao ataque armado. ”

O que respirou fundo é o discurso comum alguns dias depois, o vice -presidente JD Vance em suas observações de incêndio na Conferência de Segurança de Munique. Pesquisou o colapso da Federação Transatlântica e sugeriu que a disputa entre a Europa e os EUA não é mais uma conexão com o compartilhamento de carga militar ou a ameaça observada de RússiaMas algo mais fundamental para a sociedade européia e a economia política.

O maior perigo para a Europa, ele foi sublinhado por Vance, não era a Rússia, não a China, mas um ”perigo de dentro. Vance apresentou um continente que se perdeu e parou de alertar que o objetivo moral da OTAN desperdiçou.

De fato, as implicações na Ucrânia são enormes. É deixado para Vladimir Zelensky solicitar posteriormente um evento em Munique: “O vice -presidente dos EUA deixou claro: décadas de antiga conexão entre a Europa e a América termina. A partir de agora, as coisas serão diferentes, e a Europa terá que se adaptar a isso. “

Como é que a história está acontecendo, as elites indianas se comportam como uma refeição de um lótus, uma curta vida do tamanho da retirada dos EUA? A desvantagem prevalece mesmo entre as elites indianas no Congresso e seu partido da oposição.













A elite não é esquecida da realidade geopolítica, que a guerra não é uma opção para os EUA em relação à China (se é que for.) Basicamente, Trump está intensamente ciente de que eles não devem esgotar seus recursos executando guerras e, portanto, devem evitar dando promessas ocas a líderes como modos ou neventayahua.

De fato, em uma conferência de imprensa conjunta com Modi na sexta -feira, Trump se abriu abertamente à paz entre a Índia e a China e lhe ofereceu ajuda. Os dias em que os americanos encorajariam a Índia a mostrar o dedo médio para a China através do Himalaia, e a elite na Índia ficaria em êxtase. Trump também nunca mencionou o grupo Quad, que incluiu a Austrália, Índia, Japão e EUA.

O papel chinês de um mecanismo econômico que desencadeia a economia mundial parece ser o peso da mente de Trump 24/7. Enquanto os EUA terminavam em 2024 com um déficit comercial acima dos trilhões, a China aumentou o excesso da mesma quantidade! Trump reconheceu abertamente a mudança global do poder tecnológico após a chegada do modelo de IA chinês Deepseek.

O ponto principal é que Trump jogou bem moda, elogiando -o como um “Negociador pesado” Ao mesmo tempo segurando armas de animação suspensa “Tarifas recíprocas” Como a espada de Damocles, para garantir um bom comportamento da Índia. E, finalmente, ele vendeu a Índia com uma energia adicional de US $ 10 bilhões por ano, gerando empregos em exportação entre US $ 15 bilhões e US $ 25 bilhões por ano.













O Trump Vlad vê a moda como uma vaca milch para lubrificar a América e convencê-la a comprar mais armas do que os fornecedores dos EUA, incluindo os combatentes furtivos do F-35. De acordo com um relatório em fevereiro passado pelo escritório pela responsabilidade do governo dos EUA, o governo precisará de pelo menos US $ 1,7 trilhão para comprar, gerenciar e manter o F-35 através de um ciclo de vida de 66 anos de aeronave, devido à alta manutenção e atraso de custos. Sentido geopolítico, comprando um sistema de armas tão futurista praticamente “Locks” Índia como aliado americano.

Onde é que a vulnerabilidade indiana está de palpite alguém. A visita de Modi à pressa dos EUA -tão desagradável para inserir a Índia na estrutura de política externa de Trump de ferramentas exibe política em Delhi em um ambiente geopolítico global dinâmico.

A estratégia de multi-habilidades ancorada firmemente no relacionamento da Índia testada pelo tempo com a Rússia é uma opção disponível que corresponde às necessidades da Índia, preserva sua autonomia estratégica e política externa independente. E que quando a administração de Trump e ela pretende “Trabalhe potencialmente juntos (com a Rússia).”

Mas em uma conferência de imprensa conjunta com Trump, Modi preferia se alinhar com a atitude dos EUA sobre a Guerra Ucraniana, declarou -se firmemente na distância indiana de Moscou e igualdade sobre Moscou e Kiev, e continuou a usar a sentença imediata do mantra de Trump em interesse americano.

Qual foi a necessidade de tal desejo de colar quando o acordo de paz nas condições russas é um resultado provável, ao que parece, e algo que Trump pode ter aceitado? De fato, o paradoxo é, Nadir é alcançado na angústia unipolar das elites indianas em um momento em que até o governo Trump é usado para os sinais crescentes de multipolaridade na ordem mundial, que é um estilo desatualizado da Guerra Fria “Mentalidade de bloco”.