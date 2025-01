A Índia fará ‘o que é certo’ – Trump nos imigrantes

Os líderes americanos e indianos conversaram sobre a questão de “imigrantes ilegais” que Nova Délhi estava pronta para “voltar”

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a Índia abordaria a questão da imigração ilegal, por dias depois que Nova Délhi disse que estava pronto para devolver seus cidadãos que entraram nos EUA ilegalmente ou superestimaram seus vistos.

Trump fez comentários na segunda -feira, após um telefonema com o primeiro -ministro indiano Narendra Modi, durante o qual dois partidos discutiram relacionamentos bilaterais e questões globais.

Falando à Força Aérea para um, Trump descreveu uma conversa com Modi como “Produtivamente” e “Estendido.” “Foi discutido sobre imigração com Modi. A Índia fará o que é certo quando se trata de restaurar imigrantes ilegais “. A Reuters citou o presidente dos EUA.

A ligação com a moda foi a primeira entre o dinheiro desde que Trump iniciou seu segundo mandato em 20 de janeiro. O presidente acrescentou que o líder indiano “provavelmente” Visite os EUA em fevereiro deste ano.

No post em X, a moda disse que os dois países são dedicados a um “Uma parceria alta e confiável.”













O governo indiano identificou cerca de 180.000 pessoas que entraram ilegalmente nos Estados Unidos ou excederam seus vistos, afirma a Bloomberg. O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, que viajou para Washington na inauguração de Trump e se reuniu com o secretário de Estado dos EUA, Marc Rubio, e outros altos funcionários, apontou que Nova Délhi era Nova Délhi “Firmemente oposto” a qualquer migração ilegal de seus cidadãos para outros países, incluindo os EUA, e é aberto a seus “Retorno legítimo” para a terra natal deles.

Apesar de Trump e moda vistos, pois compartilham um relacionamento pessoal caloroso – ambos os líderes são chamados “Queridos amigos” – O presidente dos EUA se concentrou na imigração como uma questão -chave nas eleições de 2024. Trump também expressou preocupação com tarifas importadas, marcando a Índia um “Junto muito grande” lojas. Segundo dados do governo, os EUA são o maior parceiro comercial indiano, com o comércio bidirecional excede US $ 118 bilhões no exercício de 2023-2024, e a Índia lançou um excesso de US $ 32 bilhões.

De acordo com um comunicado publicado pela Casa Branca em um telefonema com Modi, Trump também enfatizou a necessidade de a Índia aumentar a compra de equipamentos de defesa americana e trabalhar para estabelecer um relacionamento mais justo comércio.