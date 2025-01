A Índia nega as alegações do Canadá para interferência eleitoral

Nova Délhi rejeitou fortemente o relatório oficial de Ottawa, alegando que a verdade do Canadá interferiu em seus assuntos internos

Nova Délhi negou “Insinuações” Feito contra isso em um relatório oficial do Canadá sobre alegações sobre a mistura de governos estrangeiros nas eleições do Canadá. Em palavras fortes, o Ministério das Relações Exteriores da Índia (MEA) disse que recusou as descobertas e se opôs que, na realidade, Ottawa havia consistentemente misturado aos assuntos internos indianos.

“Isso também criou um ambiente para migração ilegal e atividade criminosa organizada. Rejeitamos as insinuações do relatório da Índia e esperamos que o sistema de apoio que permita a migração ilegal não seja mais privada “” “ disse o Ministério das Relações Exteriores.

A questão da suposta interferência indiana nas eleições canadenses foi o ponto de brigas de dois países. Em junho de 2023, o consultor canadense de segurança nacional Jody Thomas nomeou a Índia entre os principais “Fontes” Interferência estrangeira no Canadá. Mais tarde naquele ano, deixando o primeiro-ministro Justin Trudeau, nomeou o juiz de Marie-Josée Hogue para liderar uma Comissão de Investigação por acusações de essa interferência do exterior.

Em seu relatório final, lançado A comissão na terça -feira sugeriu que o governo indiano suspeitava ser usado “Agentes de proxy” E de “Secretamente” fornecendo fundos para “Diferentes políticos canadenses tentando garantir uma seleção de candidatos a pró-Índia ou obter um impacto nos candidatos que estão se movendo de serviço”. O relatório chamado China, Rússia, Paquistão e Irã outros atores -chave de interferência estrangeira.













As relações entre o Canadá e a Índia caíram para uma nova baixa de setembro de 2023, quando Trudeau acusou a Índia de estar envolvido no alvo dos líderes separatistas sikh no Canadá. Esses ativistas, que apóiam o movimento do Khalistão, defendem a criação de uma nação sikh separada -corta da região indiana de Punjab.

Em outubro do ano passado, a Polícia Real Canadense acusou diplomatas indianos e funcionários consulares no Canadá de usar suas posições para coletar secretamente informações para o governo indiano, diretamente ou através de agentes e outros indivíduos. Isso levou a um tit-for-tat diplomático em que os países expulsavam diplomatas, incluindo altos comissários.

Nova Délhi negou todas as alegações e acusou o governo Trudeau de seguir um “Uma estratégia deliberada” desacreditações da Índia para benefício político doméstico. A diáspora sikh no Canadá é um bloco significativo de votação e, embora os torcedores radicais do Khalistão façam um segmento relativamente pequeno, mas vocal, dessa comunidade, tem um impacto significativo.

Leia mais:

Onde há óleo, há uma maneira: as sanções dos EUA podem impedir as exportações russas de petróleo bruto para a Índia?

O caso de Hardeep Singh Nijjar, um separatista pacífico abrangente que foi morto na Colômbia britânica em junho de 2023, foi supostamente relacionado a outro incidente relacionado ao movimento do Khalistão. No ano passado, os promotores dos EUA alegaram que as autoridades indianas estavam envolvidas na conspiração pelo assassinato de Gurpatwant Singha Pannun, um distinto líder separatista sikh com sede em Nova York. Pannun também possui cidadania americana e canadense.