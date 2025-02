A Índia pode obter a própria GPU de 3 a 5 anos, diz o ministro dos Ashwini Vaishnaw

As GPUs foram usadas anteriormente para processar conteúdo multimídia, onde muitos processos de computador, como jogos, processamento de vídeo etc. eram necessários. (Arquivo) | Crédito da foto: Reuters

A Índia pode desenvolver seu próprio chipset de computador de ponta, conhecido como GPU, nos próximos 3-5 anos, enquanto uma plataforma fundamental local é esperada em 10 meses, disse na terça-feira que o ministro da União de Ashwini Vaishnaw.

Durante um orçamento redondo, a Tabela 2025 organizada pela Índia Today & Business Today, Vaishnaw disse que o governo disponibilizará instalações de computador baseadas em computador para o desenvolvimento de entidades no país nos próximos dias e aguardam a plataforma da Índia na Índia. dentro de 10 meses.

“Estamos trabalhando em múltiplos, na realidade três opções, onde tomamos um chipset que está em um nível razoável disponível em código aberto ou disponível como coisa licenciada, e então construímos sobre isso para construir nossa própria GPU. Essa é a abordagem do mundo inteiro.

As GPUs (unidades de processamento gráfico) foram usadas anteriormente para processar conteúdo multimídia, onde muitos processos de computador, como jogos, processamento de vídeo etc. eram necessários.

No entanto, a demanda por GPU disparou após uma grande demanda de IA em todo o mundo. A empresa dos US Chips Nvidia domina o mercado com mais de 80% de participação de mercado. O ministro disse que várias novas empresas se desenvolveram com muita eficiência, embora sejam pequenas em comparação com o ChatGPT.

“Já embarcamos 18.000 GPU, GPU muito alto, e que 10.000 já estão disponíveis. Portanto, esse poder de computação será implementado em alguns dias. O processo de licitação foi concluído na semana passada e em mais alguns dias, 3-4 dias, isso será implementado “, disse Vaishnaw.

Ele disse que a infraestrutura de computação alta é o requisito básico para desenvolver modelos de inteligência artificial que podem ser comprados por aqueles que têm bolsos profundos, mas o governo implementou um mecanismo no qual as pessoas podem acessar a infraestrutura de computadores a baixo custo.

“Pesquisadores, novas empresas, acadêmicos, universidades, IIT, todos podem ter acesso a esse poder de computação e podem iniciar modelos fundamentais”, disse Vaishnaw.

Quando perguntado quando a Índia terá seu próprio modelo fundamental de IA, Vaishnaw disse que “10 meses é o limite externo”.

Ele disse que existem muitos trabalhos de pesquisa, basicamente algoritmos matemáticos que, por exemplo, a Companhia da China Depseek usou para tornar todo o processo muito eficiente.

“Muitos de nossos pesquisadores e novas empresas também estão estudando alguns desses documentos. Existem alguns documentos de 2003 e 2005 que basicamente dizem a ele como fazer muitas boas engenharia no processo”, disse Vaishnaw.

Durante a interação, o ministro respondeu pelo nível de acusações pelo líder do Congresso Rahul Gandhi e disse que a licença do RAJ de 1950 a 1990 matou todo o ecossistema de fabricação e produção no país e agora o programa Make in India do governo foi um grande sucesso.

Vaishnaw disse que o segmento de fabricação móvel do governo sob a marca na Índia criou 12 lch de empregos diretos e indiretos.

Para explicar o nível de qualidade e precisão alcançados pelas empresas eletrônicas indianas, mostrou um implemento de metal no qual não havia linha visível para os olhos nus, mas consistia em várias peças unidas com um alto nível de precisão.

Ele disse que uma empresa indiana líder levou 3 anos para atingir o alto nível de precisão que um fornecedor exige fornecer peças para fabricar telefones celulares altos da Apple e Samsung.

O ministro disse que a Índia agora fabrica vários produtos e componentes usados ​​na indústria de telefones celulares, incluindo carregadeiras, pacotes de bateria, mecânicos de todos os tipos, cabos USB, teclados, montagem de visualização, módulo de câmera, células de íons, lítio, alto -falante e microfone, Vibrador, vibrador. motor, etc.

“Perdemos quatro décadas de 1950 a 1990, onde todo o ecossistema de fabricação e produção foi morto pela licença da RAJ.

“A primeira inauguração ocorreu em 1990. Então, quando (Atal Bihari) Vajpayee Ji chegou, também teve uma ótima abertura. Depois disso, nosso primeiro -ministro Narendra Modi Ji abriu muitos setores por meio de seu programa Make in India.

“Eu gostaria de ter começado quando a China começou em 1979, mas nunca tarde demais, estamos bem na Índia”, disse Vaishnaw.