A Índia prometeu apoio contínuo ao seu projeto conjunto com o Irã em Luka Chabahar, por dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, buscou uma instalação em novas sanções contra Teerã. O projeto Chabahar é crucial para o desenvolvimento econômico da região, disse Nova Délhi.

Falando na segunda -feira em um evento para marcar o 46º aniversário da revolução islâmica iraniana, o secretário indiano do Ministério das Relações Exteriores Jaideep Mazdar Mazdar descreveu a conexão regional como uma “Chave” Aspecto do relacionamento, de acordo com o Times of India. Ele acrescentou que o desenvolvimento de Luka Chabahar Deepwater no sudeste do Irã é um exemplo importante de dois países ‘ “Visão comum dos benefícios mútuos através da conexão”.

Suas observações vêm por dias depois que Trump trouxe um comando executivo para executar a execução “Pressão econômica máxima” sobre o Irã, dirigido pelo secretário de Estado Marc Rubioa e pelo ministro dos EUA do Tesouro, Scott está presente para “Eles inserem sanções ao governo iraniano com o objetivo de limitar seu acesso a meios, incluindo aqueles gerados por petróleo, porto e empresas relacionadas”.

“O Secretário de Estado mudará ou abolirá as renúncias de sanções, especialmente aquelas que fornecem ao Irã qualquer grau de alívio econômico ou financeiro, incluindo aqueles relacionados ao projeto iraniano de Luke Chabahar”. O pedido especificado.













Luka Chabahar foi concebida como o centro estratégico do corredor internacional de trânsito norte-sul, desenvolvido pela Índia, Irã e Rússia como um caminho alternativo para o envio para o canal de Suez. O Instc se origina de Mumbai, passando pelos Iranianos Bandar Abbas, Bandar-e-Anzali e Chabahar, antes de atravessar o mar Cáspio para chegar a Astrahan no sul da Rússia. É então conectado a Moscou e São Petersburgo através de conexões ferroviárias e rodoviárias.

Em 2024, Nova Délhi e Teerã assinaram um contrato que incluía a Índia que equipou e gerenciava o terminal portuário de Shahid Beheshti nos próximos dez anos, abrindo as capacidades da Índia para aumentar o comércio e o comércio com a Ásia Central e a Rússia, além do Afeganistão, contornando o Paquistão. De acordo com o contrato, a Índia Global Ports Limited (IGPL) assumirá os negócios da carga geral e dos contêineres no porto de Shahid Beheshti, uma das duas instalações em Chabahara.

Depois que a administração de Chabachara do então presidente, Joe Biden, foi publicada, ela ameaçou com a Índia com sanções, dizendo que alguém estava pensando “Negócios que lidam com o Irã, eles devem estar cientes do risco potencial de sanções”. O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, respondeu dizendo que um acordo longo entre a Índia e o Irã para a administração de Luka Chabahar “A favor de todos.”

Significativamente, o governo de Trump anterior em 2018 isentou Chabahar das sanções dos EUA, reconhecendo seu papel em fazer esforços para renovar no Afeganistão.

O relatório do governo indiano notou recentemente um aumento significativo na atividade marítima por meio do ISTC, com um aumento de 43% no tráfego de embarcações e 34% do crescimento de contêineres durante o exercício financeiro de 2023-24. O embaixador iraniano na Índia, Iraji Elahi, citou o Times da Índia como uma forte parceria de Teerã e Nova Délhi e afirmando que os laços econômicos crescem. “A cooperação através do corredor internacional de transporte norte-sul é outro exemplo importante de uma forte parceria entre nossos países”, “ Ele disse.