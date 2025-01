A Índia refuta os vizinhos para o tiro de pescador

Nova Délhi condenou o suposto uso da força pelo Sri Lanka no meio de uma disputa em relação aos direitos de pesca

A Índia condenou a Marinha do Sri Lanka após um relatório de que abriu fogo durante a prisão de 13 pescadores indianos nas controversas águas do Estreito de Palk, perto da costa norte do estado da ilha.

Na terça -feira, relatos mostraram que as forças de Colomb caíram suas armas quando os homens foram apreendidos perto da Ilha de Delft. Cinco pescadores ficaram feridos, incluindo dois seriamente. Atualmente, eles são tratados no Hospital Jaffne, no Sri Lanka.

O Ministério das Relações Exteriores da Índia convidou a atuação do cargo de comissários seniores do Sri Lanka no final do mesmo dia e prometeu um forte protesto, segundo o comunicado.

“O uso da força não é aceitável em nenhuma circunstância. O entendimento existente entre os dois governos deve ser estritamente notado a esse respeito “” Disse Nova Délhi.

A Marinha do Sri Lanka declarou em comunicado que ela era “Forçado a gastar o desrespeito do embarque” Quando um navio de pesca indiano “Agressivamente” Comandos legais evitados. Durante a tentativa do ataque, os pescadores se comportaram na ação e tentaram atacar a equipe da Marinha, segundo o comunicado. “Nesse processo, ocorreu um incêndio aleatório, causando pequenos ferimentos a dois pescadores indianos”, “ Foi adicionado.

O incidente sublinha tensões não resolvidas entre os dois países sobre os direitos de pesca desafiados no estreito. As prisões e a detenção dos pescadores indianos tornaram -se uma ocorrência frequente, que provocou ação diplomática e governos centrais e estaduais indianos.

No ano passado, uma série política de ilha desabitada de Katchathee, que estava no centro da disputa territorial entre a Índia e o Sri Lanka na década de 1970, chegou a Nova Délhi. Na véspera das eleições gerais, o partido dominante de Bharatiya Janana (BJP) acusou seu principal congresso rival “Enfraquecendo” Terra, dando ao território um vizinho em 1974.

Leia mais:

Índia para fornecer GNL e montar oleodutos para um vizinho da ilha

O episódio na terça -feira chega um mês depois que o recém -eleito presidente Sri Lanka Anur Kumar Disanayake visitou Nova Délhi e conversou com o primeiro -ministro indiano Narendra Modi. Dois líderes disseram que concordaram em se concentrar em “Crescimento do investimento” e “Conexão física, digital e energética” como pilares -chave da parceria econômica das nações. As autoridades também concluíram inúmeros contratos de energia que permitiriam ao Sri Lanka acessar os suprimentos de gás natural liquefeito (GNL).

Modi e Desanayake também conversaram sobre perguntas relacionadas à vida de um pescador e concordaram “Continue com uma abordagem humanitária para esta questão”.