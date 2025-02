A Índia responde à transição americana para a deportação de imigrantes ilegais

Falando no Parlamento, o ministro das Relações Exteriores S. Jaishankar disse que New Dehi garantiria que os nacionais que retornassem não fossem “maltratados”

O ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, abordou os relatos de que os migrantes indianos foram assediados durante a deportação dos EUA. Top Diplomat disse ao Parlamento que essa repatriação está acontecendo há vários anos e que eles estavam lá “Não houve mudança em relação ao procedimento passado” Durante o círculo de deportação lançado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os comentários do ministro se seguiram após o chefe da Patrulha de Fronteira dos EUA (USBP) Michael Banks postou um vídeo mostrando nacionais indianos da Fox e limitações de suas pernas enquanto embarcava em uma aeronave de deportação, que se tornou viral nas mídias sociais, penetrando preocupação com o tratamento de migrantes.

As aeronaves de trânsito militar dos EUA do C-17 transportadas por 104 índios na quarta-feira em Punjaba, em Punjab, marcando a primeira deportação desse tipo na Índia sob a segunda supressão de migração ilegal de Trump. Após a chegada, a polícia local levou Deportisi para verificação e exame.

Jaishankar apontou que centenas de índios entram nos Estados Unidos ilegalmente ou vistos excessivos são deportados todos os anos. Esses números variaram de 734 em 2009 a 1.889 em 2020 e 1.368 em 2023. “Isso não é algo novo, acontece por muitos anos”. O ministro disse.

Ele acrescentou que as autoridades indianas estão sempre envolvidas nesses casos e garantem que os indivíduos deportados sejam apropriadamente agidos de maneira apropriada.













“As necessidades do deporte durante o trânsito associadas a alimentos ou outros suprimentos, incluindo possíveis casos de emergência médica, participam do intervalo do banheiro, são deportados temporariamente invisíveis. Isso é aplicado a aeronaves civis autorizadas, bem como a aeronaves militares. Não houve mudança no procedimento passado, repito, não houve mudança, desde o procedimento de voo passado que os EUA tomaram em 5 de fevereiro de 2025 “. Ele disse.

Nova Délhi contrata o governo federal dos EUA para garantir que “Os deputadores de retorno não são assediados de forma alguma durante o vôo” “ Disse o diplomata, acrescentando que o foco da Índia deve ser suprimido pela indústria de migração ilegal.

Antes, Jaishankar, que visitou Washington para a inauguração de Trump em janeiro e se reuniu com autoridades americanas, enfatizou que a Índia é fortemente contra seus cidadãos que lidam com a migração ilegal em outros países e está pronto para facilitar seus “Retorno legítimo” para a terra natal deles.

Um porta -voz da Embaixada dos EUA em Nova Délhi disse anteriormente à mídia que os EUA estão assumindo uma posição firme sobre a ingestão não autorizada. “Os Estados Unidos estão implementando sua fronteira fortemente, espirrando as leis da imigração e eliminando migrantes ilegais. Essas ações enviam uma mensagem clara: a migração ilegal não vale o risco”. Um porta -voz disse, de acordo com a agência de notícias da ANA.

A questão dos migrantes indianos que entram nos EUA ilegalmente “No alto da agenda” Quando o primeiro -ministro indiano Narendra Modi visita Washington e encontra as autoridades da Casa Branca na próxima semana, de acordo com a mídia.